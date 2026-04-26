México Busca Ser Sede de Congreso Mundial de Seguridad Acuática

Un equipo de expertos mexicanos presenta una candidatura para albergar un congreso internacional clave en la prevención de ahogamientos y la educación acuática temprana, con el objetivo de convertir a México en un referente mundial en seguridad acuática.

México se postula para albergar un congreso internacional de educación acuática temprana y prevención de ahogamientos, un evento de gran relevancia a nivel global. Esta vez, la ambición no se centra en logros deportivos tradicionales como medallas olímpicas o representaciones institucionales, sino en la oportunidad de posicionar al país como líder en la promoción de la seguridad acuática y la cultura de prevención .

El congreso, que reúne a expertos de todo el mundo, se enfoca en la enseñanza de habilidades acuáticas desde la más temprana edad, abarcando desde bebés hasta adultos mayores, y en la implementación de estrategias efectivas para reducir los índices de ahogamiento. La iniciativa es impulsada por un equipo de profesionales mexicanos destacados en el ámbito de la natación y la seguridad acuática.

Entre ellos se encuentra el fundador de una de las escuelas de natación más reconocidas del país, acompañado por Cecilia Rubio, una figura clave en la enseñanza acuática en la Ciudad de México; Lulú Cisneros, Katia Von Westarp, representante de la agrupación de directivos de escuelas de natación; Mónica Anzueto, Beatriz Esesarte, y los experimentados Fernando Vargas Escalera y Nelson Vargas Jr., quienes han dedicado sus carreras a la construcción de escuelas, programas y a la formación de generaciones de nadadores. Este equipo multidisciplinario busca convencer a los organizadores del congreso de que México es el lugar ideal para llevar a cabo este importante evento en 2028.

La sede actual del congreso es Cascais, Portugal, cerca de Lisboa, donde se evaluarán las candidaturas. La motivación detrás de esta candidatura es alarmante: los ahogamientos continúan siendo una de las principales causas de muerte prevenible en todo el mundo. Las estadísticas revelan que cada año se pierden vidas en playas, ríos, albercas e incluso en hogares particulares debido a la falta de conocimientos básicos de seguridad acuática y a la negligencia.

Esta realidad debería ser motivo de preocupación y acción para cualquier país que aspire a ser moderno y responsable. El mensaje central de la propuesta mexicana es claro: enseñar a un bebé a flotar no es un capricho, sino una medida de prevención vital; enseñar a un niño a reaccionar en el agua no es una tendencia pasajera, sino una forma de protección esencial; y enseñar a toda la sociedad a respetar el agua es un acto de inteligencia colectiva.

México cuenta con ventajas significativas para albergar el congreso, como una infraestructura hotelera de calidad, una buena conectividad aérea, una sólida tradición organizativa y un amplio mercado de escuelas de natación tanto públicas como privadas. Además, el respaldo institucional de la Federación Mexicana de Natación, encabezada por Rommel Pacheco, fortalece la candidatura.

Sin embargo, existe una crítica latente: México a menudo reacciona de manera tardía en temas de prevención, prefiriendo celebrar eventos conmemorativos después de que la tragedia ya ha ocurrido. Si la Ciudad de México es seleccionada como sede en 2028, es crucial que el congreso no se limite a ser un escaparate de conferencias y fotografías, sino que se traduzca en acciones concretas, como campañas nacionales de concientización, programas de certificación para instructores, la creación de escuelas de natación accesibles y el desarrollo de programas específicos para comunidades vulnerables.

Una sede internacional puede ser un logro en el currículum, pero salvar vidas es un legado mucho más valioso. La victoria de México en esta candidatura no solo atraerá visitantes y prestigio, sino que también brindará la oportunidad de demostrar que el deporte puede ser una herramienta poderosa para prevenir tragedias, y esa sería la medalla más significativa de todas





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