México cae al puesto 47 en Índice Global de Startups 2026 tras cinco años de deterioro

El país registra su peor posición en el ranking internacional, descendiendo 12 lugares desde 2022. Aunque sigue siendo un mercado clave en AL por su economía y cercanía con EE.UU., el retroceso evidencia debilidades en financiamiento, talento e innovación.

México experimentó un notable descenso en el Índice Global del Ecosistema de Startups entre 2022 y 2026, pasando del puesto 35 al 47 a nivel mundial.

Esta caída representa la peor posición registrada por el país en los últimos cinco años, evidenciando un deterioro progresivo en su competitividad relativa frente a otras naciones. En 2022, México se ubicaba en el lugar 35; para 2023 descendió al 37, en 2024 cayó al 41, en 2025 se situó en la posición 43 y en 2026 alcanzó el puesto 47.

El índice evalúa dimensions clave como el acceso a financiamiento, la calidad del ecosistema emprendedor, la disponibilidad de talento y la capacidad de innovación, áreas en las que México ha mostrado retrocesos constantes. A pesar de esta tendencia negativa, el país mantiene su relevancia en América Latina debido al tamaño de su economía, su proximidad estratégica con Estados Unidos y el crecimiento de sectores emergentes como tecnología, servicios digitales y fintech.

Sin embargo, la disminución en el ranking subraya desafíos estructurales que deben abordarse para recuperar dinamismo y atraer mayor inversión extranjera





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