México: Cambio radical en la percepción de la presencia militar estadounidense en México

La encuesta muestra que la percepción de la presencia militar estadounidense en México ha cambiado drásticamente en poco tiempo, con un aumento del apoyo a las fuerzas militares de 16 puntos y un descenso del rechazo de 18 puntos en comparación con la encuesta anterior del mes de enero.

La encuesta muestra que la mayoría de los mexicanos están de acuerdo en que el gobierno de México colabore más con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado , con un 39% de apoyo y un 61% de rechazo.

Además, un 37% de los mexicanos están de acuerdo en que haya fuerzas militares estadounidenses en México, mientras que un 61% no lo están. La encuesta muestra un aumento del apoyo a las fuerzas militares estadounidenses en México de 16 puntos y un descenso del rechazo de 18 puntos en comparación con la encuesta anterior del mes de enero





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