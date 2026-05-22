México celebra la lucha estudiantil y el calendario escolar

El movimiento estudiantil de 1929 en México fue una huelga estudiantil encabezada por los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en favor de la autonomía universitaria. La huelga comenzó tras diversas protestas y resultó en una fuerte represión policial. Se conmemora este movimiento cada 23 de mayo, en conmemoración al jueves negro que se dio durante aquel periodo histórico.

En México , cada 23 de mayo se conmemora la lucha estudiantil a raíz del movimiento estudiantil de 1929 que llevó a la Universidad Nacional a adquirir la autonomía.

En conmemoración a este movimiento, se tendrá previsto realizar convivios y otras dinámicas en los planteles educativos. Los alumnos de cualquier nivel educativo tendrán que acudir con normalidad a clases presenciales en sus planteles educativos.

Sin embargo, el 22 de mayo se mantendrá como día de clases, con excepción de la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del 2026, que se celebrará en ese día. La Secretaría de Educación Pública no lo contempla como feriado





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