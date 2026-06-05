México cierra preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con amistoso contra Serbia

México cerró su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un amistoso contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez. El delantero de 35 años, conocido como 'El Lobo de Tepeji', llegó a 46 goles en la playera de la Selección Mexicana, igualando la cantidad de goles de Borgetti.

México cerró su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un amistoso contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez . El delantero de 35 años, conocido como 'El Lobo de Tepeji', llegó a 46 goles en la playera de la Selección Mexicana, igualando la cantidad de goles de Borgetti .

La diferencia entre ambos atacantes es la cantidad de partidos; el jugador retirado lo hizo en 89 encuentros, mientras que el formado en las juveniles del América lo hizo en 126. Los siguientes partidos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 CONFIRMADO: Estos son los jugadores de Irán que entrenarán en Tijuana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Locura por Tim Payne: todavía no empieza la Copa Mundial de la FIFA y este club ya lo quiere incorporar. La única asignatura pendiente de Raúl Jiménez es marcar un gol con la Selección Mexicana en una Copa Mundial de la FIFA. El ariete azteca ha disputado seis partidos del torneo más importante en las ediciones de 2014, 2018 y 2022, pero no ha logrado celebrar una anotación.

Ahora, porque podría ponerlo como el segundo mejor goleador en la historia de México y podría acabar con su sequía en Copa Mundial de la FIFA. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disfrutará mejor en TV Azteca porque transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS.

Las emisiones de los partidos no se limitarán a México, sino que también incluirán grandes partidos de la fase de grupos como el Brasil contra Marruecos, el Inglaterra ante Croacia y el Uruguay vs. España





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