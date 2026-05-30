México conquista la Copa de Naciones de salto ecuestre en Roma 2026

El equipo mexicano de salto ecuestre, integrado por jinetes de la SEDENA, se corona campeón de la Copa de Naciones 2026 en el Concurso Internacional de Piazza di Siena, Italia, tras vencer en un desempate dramático a Alemania y evocar la histórica tradición del país en el deporte.

La selección mexicana de salto ecuestre escribió una página dorada en su historia al conquistar la Copa de Naciones 2026 en el prestigioso Concurso Internacional de Piazza di Siena, celebrado en Roma , Italia.

El equipo, integrado por jinetes de la Secretaría de la Defensa Nacional bajo la dirección del General Ricardo Trevilla, superó apotencias tradicionales del deporte como Alemania y Gran Bretaña, demostrando un nivel de excelencia y consistencia a lo largo de todas las rondas. Este triunfo no solo representa un logro deportivo de magnitud, sino que también evoca la gloriosa tradición ecuestre mexicana que tiene sus cumbres en figuras legendarias como Humberto Mariles.

La hazaña se consumó en una final intensa que requirió de una ronda de desempate dramática, donde la tensión se palpaba en cada salto y donde la calma y precisión del equipo mexicano prevalecieron sobre la presión de sus rivales. Cada jinete y caballo cumplió con su parte en un engranaje perfecto que dejó sin opciones a los equipos europeos,还把 el nombre de México en lo más alto del podio en uno de los concursos más competitivos del mundo.

La actuación del equipo fue una sinfonía de destreza y control. Patricio Pasquel, montando a Chakkalou PS, emergió como la figura clave al registrar recorridos de técnica depurada y velocidad calculada: 69.84 segundos sin penalizaciones, 71.33 segundos con cuatro faltas y un decisivo 45.91 segundos impecable en la ronda crucial.

En el desempate individual contra el alemán Richard Vogel, Pasquel ejecutó una vuelta perfecta, sin faltas, que contrastó con los 39.99 segundos y cuatro penalizaciones de su rival, sellando así el campeonato. Carlos Hank, a lomos de H5 Shaq Attack, mostró una regularidad formidable con dos recorridos limpios cronometrados en 70.88 y 72.17 segundos. Andrés Azcárraga y su caballo Contendros 2 aportaron solidez con marca de 68.88 segundos sin faltas, aunque una segunda vuelta con 12 penalizaciones.

Fernando Martínez, sobre Joep, completó con maestría sus dos presentaciones en 72.55 y 73.05 segundos, ambas libres de errores, aportando los resultados necesarios para acumular un total que, al final, resultó inalcanzable para Alemania (subcampeón) y Gran Bretaña (tercero). Este triunfo tiene un peso histórico extraordinario. El Comité Olímpico Mexicano subrayó que el logro fortalece y revive la tradición nacional en el salto ecuestre, una disciplina donde México ha tenido épocas de esplendor.

Se hizo referencia directa a aquellas giras europeas previas a los Juegos Olímpicos de Londres 1948, cuando jinetes mexicanos dejaron huella en el Viejo Continente con triunfos memorables. La victoria en la Piazza di Siena, escenario de renombre, se compara justamente con aquella gesta de hace más de siete décadas protagonizada por Raúl Campero, Rubén Uriza y, sobre todo, Humberto Mariles, quien se convirtió en un ícono.

Desde 1948 no se hado un éxito de similar categoría para México en salto ecuestre por equipos en Europa, por lo que este nuevo campeonato se inscribe como el inicio de una nueva era de glory para la disciplina. Las declaraciones de Azcárraga, quien expresó que "desde chavo soñaba con concursar y ahora ganar en Roma se hizo realidad", resumen el sentimiento de honor y legado que une a estos jinetes con la historia gloriosa de su deporte en el país





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