México conquista medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en China

Sebastián García y Maya Becerra encabezaron la delegación mexicana en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en China, donde México logró una medalla de oro, una de plata y una de bronce en la rama masculina y femenina de arco compuesto, respectivamente.

La delegación mexicana volvió a subir al podio internacional en el tiro con arco . Sebastián García se proclamó campeón de la Copa del Mundo de Shanghái 2026, luego de imponerse en una dramática final definida por flecha de oro ante el francés Nicolas Girard.

El arquero coahuilense, especialista en arco compuesto, firmó una actuación destacada durante la segunda etapa del Serial de World Archery, celebrada en China, donde México cerró su participación con una medalla de oro, una de plata y una de bronce. La madrugada de este sábado, el mexicano de 23 años logró una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar 145(9*) - 145(9) al francés Nicolas Girard en la gran final, que tuvo que resolverse mediante flecha de oro.

Antes de instalarse en la disputa por el título, García superó en semifinales al danés Martin Damsbo por marcador de 146-145. Con este resultado, el arquero consiguió su primera medalla de oro individual dentro del serial de Copas del Mundo de World Archery, considerado uno de los circuitos más importantes de la disciplina a nivel internacional. La victoria también permitió que la bandera mexicana ondeara en lo más alto durante la ceremonia de premiación en Shanghái.

En la rama femenil de arco compuesto, Maya Becerra sumó otra medalla para México tras conquistar la plata. La actual campeona del mundo y número uno del ranking mundial cayó por un cerrado 145-144 ante la estonia Lisell Jaatma en la final. Para avanzar al duelo por el oro, Becerra había derrotado en semifinales a la mexicana Dafne Quintero por marcador de 143-142. Dafne Quintero también tuvo una destacada participación en China, aunque se quedó a un paso del podio.

La arquera mexicana perdió el partido por la medalla de bronce ante la estadounidense Alexis Ruiz con marcador de 148-145, resultado que la dejó en el cuarto lugar del torneo. México mejora su actuación respecto a Puebla 2026 Con los resultados obtenidos en Shanghái, México concluyó la segunda etapa del Serial 2026 de World Archery con un balance de un oro, una plata y un bronce.

La cosecha mejoró lo conseguido semanas atrás en Puebla 2026, donde la representación nacional había obtenido tres medallas de bronce. Las y los arqueros mexicanos continuarán su preparación rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028 y volverán a la actividad del 9 al 14 de junio, cuando se dispute la tercera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya, Turquía





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