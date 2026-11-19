Las exportaciones manufactureras mexicanas a Estados Unidos crecieron 23% en nueve meses de 2026, elevando la cuota de mercado a 18.6% y consolidando al país como principal proveedor único.

Las exportaciones manufactureras de México hacia Estados Unidos registraron un crecimiento del 23% entre enero y septiembre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento duplica casi cuatro veces la tasa de crecimiento total de las importaciones manufactureras de Estados Unidos, consolidando a México como el principal proveedor individual del mercado norteamericano. Como resultado de este dinamismo comercial, la cuota de mercado mexicana se elevó en 2.6 puntos porcentuales, alcanzando el 18.6%.

Redistribución global del comercio manufacturero

El avance de las manufacturas mexicanas se enmarca en una reconfiguración significativa de las cadenas de suministro globales que ha afectado directamente la participación de China. Desde 2018, la cuota de China en las importaciones manufactureras estadounidenses ha disminuido casi 16 puntos porcentuales, un espacio que ha sido aprovechado estratégicamente por otros países. Mientras México ganó 4.5 puntos de participación, naciones como Taiwán y Vietnam han avanzado más de seis puntos cada una, acompañadas por amplias ganancias de Tailandia y Corea del Sur en la competencia por el abastecimiento.

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Liderazgo tecnológico y la concentración del sector informático

El motor principal de este desempeño exportador se encuentra en el sector de la tecnología, específicamente en las unidades de procesamiento informático. Según las cifras mexicanas, este rubro específico explicará más de dos tercios del aumento total de las exportaciones del país durante los primeros nueve meses de 2026. En el mercado estadounidense, México y Taiwán abastecieron juntos más del 90% de las importaciones de este producto clave, estableciendo un oligopolio competitivo que define la oferta actual de hardware esencial.

Comparativa competitiva en componentes electrónicos específicos

La estructura del mercado electrónico revela divisiones claras según el tipo de dispositivo, donde la posición de México varía significativamente. En el caso general de los computadores electrónicos, las importaciones estadounidenses aumentaron un 75% en los primeros nueve meses de 2026, con Taiwán liderando el suministro con un 26% del mercado y México ocupando el segundo lugar con un 23%. Vietnam y Corea del Sur también expandieron su participación en este segmento de alto crecimiento.

Esta dinámica cambia notablemente en otros sectores de electrónica. En el mercado de aparatos telefónicos, Vietnam y Tailandia aventajan a México, situándose por delante en la cuota de venta. Sin embargo, el país latinoamericano conserva una posición más sólida y competitiva en el nicho de equipos de audio y video, lo que demuestra que su liderazgo manufacturero convive con una intensa competencia en los segmentos de mayor dinamismo actual.

Contraste con la debilidad en la industria automotriz

A diferencia del auge tecnológico, la industria automotriz ofrece un panorama mixto y con tendencias a la baja para el periodo analizado. México abastece más del 40% de las importaciones estadounidenses en este sector, pero las compras totales a nuestro país cayeron un 1.4% entre enero y septiembre de 2026. Esta disminución se concentró principalmente en los vehículos ligeros, cuyas ventas retrocedieron un 6.1%, mientras que las ventas de autopartes y camiones pesados experimentaron aumentos ligeros que no lograron compensar la caída general.

El análisis de estos datos sugiere que el impulso exportador de 2026 proviene principalmente del equipo informático y no de la tradicional fuerza automotriz. Para México, la expansión de la demanda tecnológica abre la posibilidad de ampliar su base industrial, aunque la magnitud del beneficio dependerá de si el crecimiento se extiende a otros productos y proveedores nacionales. Si el impulso se mantiene concentrado exclusivamente en las unidades de procesamiento, el desempeño exportador quedará más expuesto al ciclo de la inversión tecnológica y a la competencia asiática.