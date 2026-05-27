México corre el riesgo de perder el grado de inversión en los próximos 18 meses

Analistas advierten que la deuda histórica de México y la rebaja de su calificación crediticia podrían desencadenar una crisis económica, mientras la presidenta cuenta con un estrecho plazo para implementar reformas estructurales y evitar la pérdida del grado de inversión.

La presidenta de México enfrenta un plazo crítico de 18 meses para evitar que el país pierda el grado de inversión, una situación que podría desencadenar una crisis económica profunda.

Según analistas que han estudiado los datos macroeconómicos más allá de los comunicados oficiales, la deuda pública ha alcanzado niveles históricos, duplicándose respecto a décadas anteriores. Esta carga financiera insostenible obliga al gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento, pero las restricciones ideológicas que limitan la apertura del sector energético y la falta de consenso para implementar reformas estructurales dificultan la solución.

Dos de las tres agencias de calificación crediticia más influyentes ya han rebajado la nota de México, situándola en perspectiva negativa, y se espera que la tercera siga el mismo camino en la próxima revisión de septiembre o en la publicación de los resultados financieros de fin de año. La pérdida del grado de inversión tendría consecuencias devastadoras para la economía mexicana.

Los fondos de inversión más prestigiosos del mundo están legalmente obligados a evitar activos de países sin calificación de inversión, lo que provocaría una fuga de capitales y la entrada de especuladores de alto riesgo. Este escenario se traduciría en menores oportunidades de empleo, tasas de interés más elevadas y mayores costos de financiamiento para el sector público y privado.

Además, el estigma de convertirse en un "ángel caído" deterioraría la reputación internacional de México, encareciendo aún más el crédito y limitando la capacidad del país para atraer inversiones productivas a largo plazo. Para revertir esta tendencia, la mandataria dispone de un abanico de medidas que podrían enviar una señal clara y decisiva a los mercados.

Entre las opciones más urgentes se encuentran la reducción sustancial del gasto público, la apertura del sector energético a la competencia privada, la canalización de recursos hacia infraestructura productiva en lugar de proyectos simbólicos, y la reforma del sistema judicial para mejorar la certeza jurídica. Aunque la administración ha logrado avances notables en la mejora de los ingresos de los hogares mediante programas sociales y aumentos salariales, dichos logros se sustentan en un entorno macroeconómico estable que ahora está en riesgo.

Si no se actúa con firmeza, la pérdida del grado de inversión no solo afectará a la presidenta y su partido, sino que pondrá en entredicho el futuro económico de toda la nación





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grado De Inversión Deuda Pública Calificación Crediticia Reformas Estructurales Crisis Económica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nueva ola de lluvias en México: alerta por precipitaciones intensas con descargas eléctricas y granizoLa segunda onda tropical sumada a un nuevo frente frío y otros factores provocarán una nueva semana de lluvias en el país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades en las que se pronostican desde precipitaciones aisladas hasta lluvias puntuales intensas en su pronóstico del 25 al 28 de mayo.

Read more »

CNTE inicia paro nacional en México con acampada en Ciudad de México y movilizaciones hacia ZócaloLa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha convocado un paro nacional en México para el 20 de junio y concluirá el 23 de junio. La protesta se extenderá desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino y posteriormente, se instalará un plantón en la Plaza de la Constitución. Dentro de los acuerdos aprobados por la Asamblea, la CNTE estableció como prioridad una Mesa Nacional de negociación con la presidenta y el sindicato indicó que el plan de acciones y movilizaciones para el desarrollo de la huelga nacional será definido en futuras reuniones internas de la organización.

Read more »

Empresas de la BMV despiden a 25,299 empleadosAnalistas afirman que la tendencia seguirá en los próximos trimestres, configurando, incluso, un panorama difícil.

Read more »

México está a tiempo de evitar pérdida del grado de inversión: BBVAAdemás alertó sobre aumento de informalidad laboral ante la incertidumbre jurídica

Read more »