México: Crisis de Desapariciones se Agrava ante Instituciones Rebasadas y Falta de Voluntad Política

Un informe de Causa en Común revela la alarmante situación de las desapariciones en México, con cifras récord y un sistema de búsqueda e identificación colapsado. La falta de voluntad política, debilidades institucionales y la alteración de datos oficiales exacerban esta tragedia humanitaria, obligando a las familias a asumir la búsqueda en condiciones de extremo riesgo.

La organización Causa en Común ha emitido una grave alerta sobre la creciente ola de desapariciones en México , subrayando que el número de personas desaparecidas se ha disparado de manera dramática, mientras que las instituciones encargadas de su localización, investigación e identificación se encuentran gravemente superadas.

El contundente informe, titulado Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: un acercamiento al drama de las desapariciones en México, expone una cruda realidad: a pesar de contar con un marco legal que, en gran medida, ha sido producto de la incansable presión de los colectivos de víctimas y del escrutinio internacional, persiste una notoria ausencia de voluntad política y de acciones gubernamentales concretas para fortalecer y rescatar a las instituciones encargadas de abordar esta crisis. El documento es categórico al señalar que las reformas legales promulgadas en materia de desapariciones, si bien necesarias, por sí solas no logran resolver el problema de fondo, ya que dejan intactos los profundos vacíos institucionales que han mermado la eficacia de la respuesta ante esta tragedia humanitaria. Estos vacíos se manifiestan de manera palpable en la inexistencia de un Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) operativo, las notables debilidades que aquejan a las fiscalías y a los servicios forenses, y el generalizado abandono en que se encuentran la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y sus homólogas a nivel estatal. A esta problemática se suma una preocupante indolencia gubernamental y social que trasciende el ámbito de la seguridad, permitiendo que organizaciones criminales extiendan su alcance a través del reclutamiento forzado y que vastas periferias urbanas y rurales queden en el olvido. En este contexto desolador, el informe de Causa en Común también denuncia un presunto interés gubernamental por alterar las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se ha observado que el número de desapariciones alcanzó un pico alarmante en 2024, con la incorporación de 12,759 casos tan solo en ese año. Actualmente, el Registro acumula más de 130,000 personas desaparecidas. Sin embargo, el gobierno federal tiende a desglosar estas cifras en tres categorías distintas, careciendo de transparencia metodológica, acceso público y participación activa de las familias. Más grave aún, esta práctica evidencia una falta de compromiso político para enfrentar la magnitud de la tragedia con todos los recursos del Estado, denotando una clara decisión de minimizar la crisis y claudicar ante una calamidad de proporciones inmensas. La falta de información confiable es otro de los puntos críticos expuestos en el informe. Se advierte sobre la inexistencia de registros oficiales detallados sobre fosas clandestinas, sobre el número de restos exhumados, y sobre la capacidad y el estado de los centros de resguardo forense. Esta opacidad agrava la incertidumbre y dificulta las labores de búsqueda e identificación. Ante este panorama, resulta desalentador constatar que solo existen 3,869 carpetas de investigación abiertas para atender a más de 130,000 personas desaparecidas, lo que revela una brecha abismal entre la magnitud del problema y los recursos dedicados a su solución. Se critica duramente que la CNB, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lugar de actuar como garantes de los derechos de las víctimas, parezcan operar más como escudos protectores del gobierno, emitiendo comunicados complacientes o recurriendo al silencio cómplice ante la inacción oficial. En este escenario de abandono institucional, son las familias de las personas desaparecidas quienes, con valentía y a menudo a costa de sus propias vidas, han asumido la monumental tarea de llevar a cabo las búsquedas. El informe lamenta que al menos 35 personas dedicadas a la búsqueda han sido asesinadas y ocho más se encuentran desaparecidas, un testimonio desgarrador del peligro inherente a esta labor ante el vacío que deja la acción gubernamental. Finalmente, el informe subraya la gravedad de las descalificaciones que el gobierno mexicano ha dirigido al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Estas acciones, según Causa en Común, son un claro indicativo de la decisión del gobierno de no reconocer la verdadera dimensión de la problemática y su manifiesta incapacidad para enfrentarla. La situación se vuelve aún más preocupante al considerar que México es el país con el mayor número de solicitudes de acción urgente ante este Comité, sumando 819 casos. Esto demuestra que las familias se han visto obligadas a recurrir de manera sistemática a instancias internacionales para obtener aquello que el Estado mexicano debería garantizar por oficio: acciones de búsqueda e investigación inmediatas y efectivas. La crisis de las desapariciones en México no es solo una estadística, sino una herida abierta en el tejido social, que demanda una respuesta integral, transparente y, sobre todo, comprometida por parte de las autoridades





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