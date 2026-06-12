México debuta con victoria 2-0 sobre Sudáfrica y desata celebraciones masivas en el país

La selección mexicana venció a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo, provocando festejos en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tenayuca y la Zona Rosa de la Ciudad de México, con pantallas gigantes, actividades familiares y la presencia de autoridades locales.

México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo, desatando celebraciones masivas en todo el país. En Iztapalapa , la Utopía de Mayehualco se llenó con más de dos mil aficionados que siguieron el encuentro en una pantalla gigante , con acceso preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad.

Los niños intercambiaron estampas del álbum mundialista mientras las playeras de la selección dominaban el ambiente festivo. En el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cientos de familias disfrutaron del partido organizado por el gobierno capitalino, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quienes portaron playeras con el número 26. Previo al partido, se realizaron actividades recreativas y deportivas para niños, promoviendo la convivencia familiar.

En el Barrio Mágico de Tenayuca, Tlalnepantla, se instaló una pantalla junto a la pirámide como parte del programa Destino Futbolero, celebrando especialmente la participación del jugador local Edson Álvarez. La Zona Rosa y el Ángel de la Independencia se convirtieron en focos de celebración, con bares y restaurantes llenos de aficionados que vitorearon a los jugadores, especialmente al debutante Gilberto Mora, en un ambiente de porras, matracas y emoción colectiva que transformó la rutina de la ciudad.

La victoria, aunque corresponde al primer partido, generó una euphoria similar a la de una final mundialista, evidenciando la unidad y pasión que el futbol despierta en la población mexicana





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