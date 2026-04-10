México define prioridades de política exterior: Soberanía, T-MEC y cooperación sin subordinación

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México establece las prioridades de su política exterior, enfocándose en la defensa de la soberanía, la revisión del T-MEC, la cooperación en seguridad y la promoción del crecimiento económico. Se busca una política exterior activa y propositiva en el escenario internacional, sin subordinación y con enfoque en la prosperidad compartida.

Durante un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores , se delinearon las prioridades de la política exterior mexicana, enfocándose en la defensa de la soberanía nacional y la promoción del crecimiento económico. Roberto Velasco, quien lidera la Secretaría, subrayó la importancia de la cooperación sin subordinación en temas clave como seguridad, y reafirmó el compromiso de México con el respeto al derecho internacional y la Constitución.

Esta postura se manifiesta en el apoyo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), buscando asegurar que este acuerdo comercial continúe siendo un motor de desarrollo y crecimiento para el país. Además, se enfatizó la necesidad de mantener una cooperación en materia de seguridad basada en la confianza mutua y la responsabilidad compartida. México se posiciona como un actor clave en la integración regional, buscando soluciones a desafíos en salud, desarrollo tecnológico y migración. Se apuesta por la apertura de vínculos con Europa, Asia y otras regiones, en un contexto de reconfiguración internacional, con el objetivo de construir un sistema más eficaz y equitativo, favorable al multilateralismo y propicio para consolidar la transformación del país hacia una sociedad más justa, próspera y democrática. El Servicio Exterior Mexicano, como institución fundamental, se ve llamado a contribuir desde el exterior a la construcción de condiciones que favorezcan el crecimiento económico, la generación de prosperidad compartida y la dignidad de la gente, valorando y potenciando el talento de sus miembros. México busca incidir en discusiones internacionales sobre acción climática y promover una gobernanza migratoria que garantice una movilidad ordenada, segura y regular.\El canciller Velasco destacó que México no teme al cambio y ve en él la oportunidad de hacer crecer y prosperar al país. Se enfatizó la importancia del Servicio Exterior Mexicano como instrumento clave de la política exterior, el cual contribuye desde el exterior a la construcción de las condiciones para el crecimiento económico y la prosperidad compartida. En este contexto, la revisión del T-MEC impulsa la búsqueda de nuevos proveedores en México, con armadoras asiáticas y europeas liderando la demanda. La política exterior mexicana se basa en la convicción de que la integración regional es un instrumento clave para abordar desafíos comunes, y se busca una política exterior activa y propositiva que influya en los foros internacionales. La colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales para lograr los objetivos de la política exterior, con lealtad, patriotismo y disciplina como pilares. La Secretaría de Relaciones Exteriores juega un papel crucial en la defensa de los intereses nacionales y en la promoción de la imagen de México en el mundo. La diplomacia mexicana busca construir puentes y fortalecer la cooperación internacional, en un mundo en constante cambio. Se resalta el compromiso de México con el respeto al derecho internacional y con el multilateralismo, como herramientas fundamentales para la paz y la estabilidad global. La política exterior mexicana se orienta hacia la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior y a la protección de sus intereses. Se busca una política exterior que sea un reflejo de los valores y principios del país.\La visión de la política exterior mexicana se centra en la defensa de la soberanía, la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los mexicanos. El objetivo es consolidar el papel de México como un actor relevante en el escenario internacional, contribuyendo a la construcción de un mundo más justo y equitativo. La cooperación internacional, sin subordinación, es clave para enfrentar los desafíos globales. El compromiso con la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho son valores fundamentales de la política exterior mexicana. Se promueve una política exterior abierta y diversa, que se adapte a los cambios y retos del entorno internacional. La participación activa en organismos multilaterales y la promoción del diálogo y la negociación son herramientas esenciales para la diplomacia mexicana. El Servicio Exterior Mexicano es un pilar fundamental en la implementación de la política exterior, con el compromiso de defender los intereses de México y promover sus valores en el mundo. Se busca una política exterior que sea un reflejo de la identidad nacional y que contribuya al desarrollo integral del país. La Secretaría de Relaciones Exteriores se compromete a liderar la agenda de política exterior con visión y compromiso, impulsando la transformación de México en un actor global relevante. La estrategia se basa en la innovación, la adaptación y el aprovechamiento de oportunidades para el beneficio de México y su gente. Se enfatiza la importancia de la colaboración interinstitucional para una implementación efectiva de la política exterior mexicana





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