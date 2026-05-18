México destaca menores incentivos en Estados Unidos como factor clave en el desplome del mercado de los autos eléctricos

El gobierno mexicano atribuyó la fuerte caída en las ventas de modelos eléctricos Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Equinox EV, Honda Prologue y Cadillac Optiq a menores incentivos en Estados Unidos para la compra de vehículos eléctricos. México también reconoció que la reducción de las exportaciones de este sector se relaciona más con menores incentivos en Estados Unidos que con la alza arancelaria a la que estaban sometiéndose.

El gobierno mexicano sostiene que la caída en las ventas de modelos eléctricos Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Equinox EV, Honda Prologue y Cadillac Optiq se debe al final de la política estadounidense de subsidios para la compra de este tipo de unidades.

Durante el primer trimestre de 2026, cinco de los seis modelos eléctricos 100% vendidos desde México registraron notables caídas en sus envíos al exterior. Además, México registró una disminución del 69.6% interanual en sus exportaciones automotrices a Estados Unidos, a 700 millones de dólares.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, atribuyó este declive a menores incentivos en Estados Unidos para la compra de vehículos eléctricos, negando que el alza arancelaria muriera en el contexto de la Sección 232 impactara a mayor escala. México es uno de los países con más modelos eléctricos 100% fabricados y exportados, con excepción de la Blazer EV. Las exportaciones mexicanas de piezas para autos eléctricos a Estados Unidos registraron una caída interanual del 11.3% durante el mismo lapso.

El sector comenzó a experimentar una desaceleración de sus inversiones y planes de producción en 2025 de cara al enfriamiento de la demanda y otros factores, como el retraso de la infraestructura de carga





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