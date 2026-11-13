México destina 0.6% del PIB a primera infancia: ¿Es suficiente para cumplir metas?

El estudio de Promotora Social México alerta que la inversión de 0.6% del PIB en menores de seis años es insuficiente frente a la pobreza y la necesidad de 1.5%.

Un análisis reciente revela que México destina únicamente el 0.6% de su Producto Interno Bruto (PIB) al desarrollo de niñas y niños menores de seis años, cifra que representa menos de la mitad de la recomendación internacional de 1.5%. Este dato, extraído del informe "La primera infancia no puede esperar. Del diagnóstico al cambio sistémico: puntos de palanca y caminos de transición", subraya la urgencia de reestructurar el gasto público para garantizar servicios esenciales en los primeros años de vida.

Retorno económico justifica mayor inversión

La inversión en los primeros seis años de vida puede generar beneficios económicos de hasta 13 dólares por cada dólar destinado al desarrollo infantil, según señalan estudios verificados. Este alto retorno se asocia con beneficios futuros como una mayor productividad laboral, la reducción de costos asociados con problemas de salud, rezago educativo y justicia penal.

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Pese a que invertir en las infancias trae este retorno económico comprobado, la asignación actual en el país se encuentra entre las más bajas de la región. La meta establecida internacionalmente exige destinar al menos el 1.5% del PIB para garantizar la cobertura y calidad de los servicios esenciales durante esta etapa crucial del desarrollo humano.

Evolución presupuestaria de 2018 a 2025

En 2025, México ejerció 216,560 millones de pesos para la atención de niñas y niños menores de seis años, monto equivalente a 0.61% del Producto Interno Bruto (PIB) y a 2.53% del gasto público total. Aunque los recursos casi se duplicaron respecto a 2018, cuando sumaron 110,758 millones de pesos, el país todavía se encuentra por debajo de la referencia internacional.

El análisis presupuestario muestra que entre 2018 y 2025 los recursos públicos destinados a la primera infancia aumentaron 80% en términos nominales y 30% en términos reales. Como proporción del PIB, la inversión pasó de 0.47% a 0.6%. Sin embargo, el estudio señala que los aumentos no fueron sostenidos ni progresivos, pues se registraron contracciones presupuestarias que limitaron la continuidad de los programas.

Desafíos estructurales y pobreza infantil

Alberto Sotomayor, coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia y autor del documento, explicó que el objetivo es demostrar que los problemas que enfrentan niñas y niños menores de seis años no pueden atenderse de manera aislada. Requieren cambios estructurales en la política pública y una mejor gobernanza que reconozca el tema de los cuidados.

Entre los problemas estructurales persisten datos alarmantes: cuatro de cada 10 niñas y niños menores de seis años viven en condiciones de pobreza. Una proporción similar presenta carencia de acceso a servicios de salud y prácticamente uno de cada dos está expuesto a prácticas de disciplina violenta. Estos grandes problemas no se resolverán únicamente con presupuesto, advierte el investigador.

Necesidad de sostenibilidad y estabilidad política

Para alcanzar el nivel recomendado de 1.5% del PIB, México requeriría movilizar alrededor de 313,000 millones de pesos adicionales. Alberto Sotomayor insiste en que uno de los principales desafíos es mantener una tendencia creciente en la inversión, ya que los cambios de administración y los ciclos políticos pueden poner en riesgo los avances presupuestarios.

El experto señaló que es importante cuidar los avances de los últimos años para que se vuelvan sostenibles en el tiempo. "Eso puede ocurrir, que veamos ciertos años donde hay un incremento importante y, ante un cambio político, un cambio de ciclo político nuevo, puede haber ahí retroceso", afirmó. La sostenibilidad de las políticas de primera infancia depende de superar la volatilidad derivada de las transiciones de poder en el país.