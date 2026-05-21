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México dicta sentencia de entretenimiento con The Mandalorian : un capítulo de dos horas lleno de acción, emoción y más de Grogu . Aunque sabíamos que el Metro de CDMX era el transporte más popular, no sabíamos cuál era el segundo, según el INEGI .

Además, hace 26 años se estrenó una película de fantasía que pocos recuerdan y que no envejeció nada bien. También, después de 20 años, 11 meses y 21 días, Steven Spielberg por fin estrenará una nueva película sobre extraterrestres. Una actriz conocida por su papel en Yellowstone es hija del protagonista de la serie western más famosa de todos los tiempos.

La pregunta de un niño permitió a los científicos demostrar que las arrugas en los dedos por agua son una ventaja humana. Además, se presentan tips para aprovechar las ofertas y descuentos del Hot Sale 2026 de Mercado Libre. También, se ofrecen formas rápidas y gratis de darle una segunda vida a tus frutas magulladas.

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