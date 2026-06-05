México elimina a Serbia con victoria 5-1 y muestra su poder ofensivo antes del Mundial 2026

La selección mexicana volvió a brillar en su último amistoso, venciendo a Serbia por 5-1 en Toluca. Con goles de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, el Tricolor consolida su alineación y genera confianza de cara al inicio del Mundial 2026 contra Sudáfrica.

México culminó su fase de preparación con una contundente victoria de 5-1 sobre Serbia, demostrando un poder ofensivo que aviva las expectativas de sus seguidores a tan solo unos días del debut mundialista.

El encuentro, disputado en el estadio de Toluca, comenzó con una inesperada ventaja serbia al minuto 18, tras un error defensivo que dio pie a un gol temprano. Sin embargo, la reacción mexicana fue inmediata: Johan Vásquez empató con un remate preciso, y pocos minutos después el portero serbio, intentando controlar un despeje, terminó introduciendo el balón en su propia red, lo que permitió a México cerrar la primera mitad con un 2-1 favorable.

La segunda parte confirmó el dominio absoluto del Tricolor bajo la dirección de Javier Aguirre. Raúl Jiménez amplió la ventaja al convertir un rebote después de que un disparo se estrellara en el poste, mientras que la presión constante del conjunto mexicano generó otro autogol serbio, obra del defensor Adem Avdic, que elevó el marcador a 4-1.

El desenlace llegó con la brillante jugada de Luis Chávez, quien desde fuera del área remató con potencia su zurda, sellando el definitivo 5-1 y provocando una ovación del público presente





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