México en Crisis: Fugas de Agua, Aumentos en Tortillas, Desapariciones y Operativos

Diversos eventos sacuden a México: una fuga de agua en Álvaro Obregón, la advertencia sobre el alza en el precio de la tortilla, la crisis de desaparecidos, denuncias contra casinos y un derrame de Pemex. Las autoridades trabajan para mitigar los daños y garantizar la seguridad.

La dependencia informó que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Un aumento en el precio de la tortilla podría ser desastroso y contradeciría el Programa contra la Inflación y la Carestía (PACIC), según Banamex. Se estima que la subida podría oscilar entre 2 y 4 pesos por kilogramo. Por otro lado, Amnistía Internacional ha solicitado que se declare una emergencia nacional en México debido a la crisis de personas desaparecidas, y respalda el trabajo del Comité de la ONU en esta materia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra casinos relacionados con el Cártel del Noreste, después de haber sido sancionados por Estados Unidos. La FGR investiga el feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, según aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazando la impunidad en este delito.

Pemex activó un operativo de limpieza por un nuevo derrame, esta vez en Poza Rica, debido a las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de cárcamos. Además, se dio a conocer que la dependencia logró controlar la fuga de agua ocurrida en la calle Prolongación Mercaderes Jacarandas, en la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón. La dependencia precisó que el escurrimiento se originó por una falla en el mecanismo de elevación de la compuerta. Ante esto, se intervino para detener el caudal, cerrando las válvulas y compuertas con la ayuda de 25 trabajadores. Se contabilizaron nueve propiedades dañadas y dos vehículos afectados.

La dependencia, en conjunto con la Secretaría de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil y personal de la alcaldía, está brindando atención a la ciudadanía y realizando un censo de las viviendas afectadas, que hasta el momento suman nueve. Se está llevando a cabo la rehabilitación de las tres compuertas del sistema de control de caudal y nivel, además de la implementación de mejoras. El suministro de agua está garantizado en la zona y se continúa trabajando en coordinación con diversas entidades.

Se ha vinculado a proceso a un tercer implicado en el doble homicidio en Álvaro Obregón, quien fue detenido por autoridades mexicanas y estadounidenses. Las autoridades de la alcaldía están revisando las nueve viviendas afectadas por la fuga de agua para determinar posibles daños estructurales. El alcalde informó que, en caso de identificar riesgos, se notificará a los habitantes; de lo contrario, se procederá a la rehabilitación de los espacios y se trabajará con las familias para recuperar sus viviendas. Se registró de forma preliminar dos vehículos afectados y nueve viviendas dentro de cinco predios con daños. El alcalde visitó a las familias afectadas y supervisó los trabajos en coordinación con las autoridades.

Se informó que el área de Zonas de Alto Riesgo mantendrá un monitoreo constante en las viviendas afectadas hasta garantizar la normalización de las condiciones, priorizando la seguridad de los residentes. La dependencia ha iniciado labores para sellar el albañal y retirar los árboles en riesgo para prevenir incidentes adicionales. La atención a esta emergencia se realiza mediante una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Segiagua, y el gobierno de la alcaldía. Se informa que existe un seguro para las viviendas afectadas a cargo de Segiagua, instancia que también será la encargada de determinar la causa del incidente.

En cuanto a los otros temas tratados, Banamex advierte sobre el impacto negativo del aumento del precio de la tortilla, Amnistía Internacional solicita la declaración de emergencia por la crisis de desaparecidos, la UIF presenta denuncias contra casinos, y se investiga el feminicidio de Liliana. Pemex enfrenta un nuevo derrame y la alcaldía Álvaro Obregón lidia con las consecuencias de una fuga de agua, brindando asistencia a los afectados y evaluando los daños. Las autoridades están trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos afectados por estos incidentes. Se destaca la importancia de la coordinación interinstitucional para atender las emergencias y la implementación de seguros para las viviendas afectadas. El enfoque principal es la seguridad de los residentes, la evaluación de daños y la búsqueda de soluciones integrales





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