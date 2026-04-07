México en Crisis: Urge Ley General para Combatir el Feminicidio

La propuesta de reforma constitucional para una Ley General contra el feminicidio en México busca poner fin a la impunidad y proteger a las mujeres, ante el alarmante número de asesinatos violentos. La iniciativa busca homologar la tipificación del delito, las sanciones, los protocolos de investigación y garantizar la reparación del daño.

En México , la violencia contra las mujeres alcanza niveles alarmantes, con al menos ocho feminicidios diarios. Cada víctima es un ser humano con una historia, sueños truncados y una familia devastada. La impunidad, el silencio institucional y la desigualdad estructural son los principales pilares que alimentan esta trágica realidad.

Además del dolor inmediato del crimen, las familias enfrentan el abandono, la burocracia y la indiferencia de un sistema que, en lugar de brindar justicia, profundiza la herida. Las niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanos sufren desamparo, y la falta de apoyo agrava su situación vulnerable. Es imperativo que la sociedad mexicana tome conciencia de la urgencia de erradicar el feminicidio, no solo como un acto de justicia, sino como una condición fundamental para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, una igualdad que sea real y duradera, y no solo una aspiración constitucional.\La reciente iniciativa de reforma constitucional enviada al Senado por la Presidenta Claudia Sheinbaum representa un paso crucial en la lucha contra el feminicidio. Esta propuesta, que busca facultar al Congreso para expedir una Ley General, es indispensable porque el marco legal actual presenta serias deficiencias. La tipificación del feminicidio varía significativamente entre los estados, con penas dispares, criterios heterogéneos para acreditar las razones de género, y protocolos de investigación que no son uniformes. Esta falta de uniformidad permite que un mismo crimen sea tratado de manera radicalmente diferente dependiendo de la entidad federativa, lo que conduce a la impunidad y a la injusticia. Algunas muertes violentas de mujeres son incluso clasificadas como suicidios o accidentes sin que se realice una investigación exhaustiva, lo que vulnera el derecho a la justicia de las víctimas y sus familias. La creación de una ley general es una necesidad urgente para abordar estas problemáticas y establecer un marco legal sólido y homogéneo en todo el país.\La Ley General sobre el feminicidio, que se espera después de la aprobación de la reforma constitucional, resolvería el problema de raíz al establecer un tipo penal único y obligatorio para todo el territorio nacional. Esto obligaría a investigar toda muerte violenta de mujeres bajo la hipótesis de feminicidio desde el primer momento, garantizando que ninguna víctima quede sin ser investigada. Además, la ley fijaría sanciones homologadas, declararía el delito como imprescriptible, lo que significa que no habrá límite de tiempo para buscar justicia, y garantizaría la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. Es importante destacar que el proyecto para la creación de una Ley General de este tipo no es una idea nueva. En julio de 2022, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya había presentado a ambas Cámaras del Congreso un proyecto con esencialmente el mismo objetivo: reformar la Constitución y crear un protocolo de investigación único. Sin embargo, en aquel momento, el proyecto no prosperó debido a decisiones políticas. Ahora, con la iniciativa actual, se renueva la esperanza de que, finalmente, se establezca un marco legal efectivo para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio en México, protegiendo así a las mujeres y garantizando el acceso a la justicia para todas





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feminicidio Violencia De Género Ley General Justicia México Igualdad Impudencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La crisis de personas desaparecidas ante la Asamblea General de la ONUMelissa Ayala, autora de opinión. Foto: EL UNIVERSAL

Read more »

WSJ habla sobre crisis de desaparecidos en México y señala a MorenaEl editorial también contextualiza el problema dentro del escenario político actual, donde Morena se ha consolidado como la principal fuerza del país.

Read more »

Crisis de Desapariciones en México: El Nuevo Canciller Frente al Desafío InternacionalRoberto Velasco, nuevo canciller mexicano, enfrenta el desafío de gestionar la crisis de desapariciones forzadas en México, tras la denuncia del CED-ONU. El gobierno de Sheinbaum minimiza el problema, lo que plantea un dilema sobre la estrategia a seguir y las posibles consecuencias políticas.

Read more »

Pide presidenta de la Cámara de Diputados no minimizar crisis de desapariciones en MéxicoKenia López Rabadán pidió al Gobierno reconocer crisis de desapariciones en México, investigar casos y atender a más de 132 mil personas desaparecidas y sus familias

Read more »

López Rabadán advierte que México no debe ser referente en desapariciones; ONU pide revisar crisis urgenteLa diputada citó cifras oficiales de desaparecidos y restos sin identificar, y pidió erradicar impunidad y mejorar capacidades forenses

Read more »

Bloqueos carreteros por parte de transportistas y agricultores se reducen a la mitad en todo MéxicoEl Gobierno de México informó cuáles son todas las carreteras que continúan bloqueadas en todo México.

Read more »