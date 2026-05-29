México enfrenta a Australia en Pasadena: la última prueba antes de la lista mundialista

La Selección Mexicana se mide ante Australia en un amistoso clave previo al Mundial 2026, mientras Javier Aguirre define los últimos nombres de la convocatoria.

La Selección Mexicana de Fútbol se prepara intensamente para el Mundial 2026 , y este sábado en Pasadena, California, enfrentará a Australia en su penúltimo partido amistoso antes de la justa mundialista.

Este encuentro es crucial no solo por ser una prueba de fuego, sino porque se juega apenas un par de días antes de que Javier Aguirre, el director técnico, anuncie la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo. La incertidumbre es palpable en el entorno del Tricolor, ya que diversos reportes periodísticos indican que el Vasco tiene prácticamente definidos a 25 de los 26 convocados.

El último cupo sería para César Huerta, quien se impondría en la pugna contra Alexis Vega, una batalla que ha generado opiniones divididas entre la afición y los analistas. Sin embargo, no es la única duda; otra fuente de controversia se centra en el mediocampo, donde Kevin Castañeda y Jesús Gómez, ambos compañeros en los Xolos de Tijuana, pelean por un lugar.

Ayer, en el Media Day celebrado en Pasadena, se pudo ver a 28 jugadores, lo que evidencia que aún hay decisiones por tomar. El Tricolor buscará romper una racha de 55 años sin poder vencer a Australia. La última victoria data del 2 de diciembre de 1970, cuando México goleó 3-0 a los Socceroos en el Estadio Azteca.

Desde entonces, se han enfrentado en cinco ocasiones más, con saldo de tres empates y dos derrotas para los mexicanos, ambas en la extinta Copa FIFA Confederaciones (1997 y 2001). Ahora, en un amistoso de preparación, el equipo mexicano tiene la oportunidad de demostrar su evolución y sacudirse el maleficio. Australia también estará presente en el Mundial 2026, donde formará parte del Grupo D junto con Paraguay, Turquía y el coanfitrión Estados Unidos.

Este partido será, por tanto, un termómetro para ambas selecciones antes de la máxima competencia. La definición de la lista final está programada para el próximo lunes 1 de junio, cuando Javier Aguirre dará a conocer a los 26 elegidos que viajarán a la vigésimotercera edición de la Copa del Mundo. Tres días después, el jueves 4, el Tricolor jugará su último amistoso antes del debut frente a Sudáfrica.

Ese partido será ante Serbia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, una sede que históricamente le ha sido favorable a México. Se espera que en ese encuentro se vea ya el once titular, o al menos gran parte de él, que saltará al césped del Estadio Azteca en el partido inaugural del Mundial.

Vale la pena recordar que la semana pasada, tras la victoria de 2-0 sobre Ghana, varios jugadores abandonaron la concentración: Óscar García, Denzell García, Luis Gabriel Rey, Eduardo Águila, Isaías Violante e Iker Fimbres. Esto ha reducido el grupo a los 28 que aún pelean por un boleto.

La afición mexicana está ansiosa por conocer la lista definitiva y ver a su equipo en acción en un Mundial que promete ser histórico, pues por primera vez se celebrará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá





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