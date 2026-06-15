México enfrenta lunes con lluvias intensas en 13 estados por frente frío atípico y calor extremo en el noroeste

Un frente frío fuera de temporada, en interacción con canales de baja presión, provocará lluvias fuertes en más de una docena de estados mexicanos este lunes, con acumulados que superarán los 75 mm en algunas zonas, mientras que el calor extremo continuará en el noroeste con temperaturas de hasta 45°C. Se recomienda extremar precauciones.

Un frente frío atípico y canales de baja presión en la atmósfera provocarán lluvias intensas este lunes en gran parte de México . El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado precipitaciones de hasta 75 milímetros en 13 estados del país, mientras que en otras regiones se registrarán chubascos y lloviznas.

Este fenómeno meteorológico, que se presenta fuera de la temporada habitual de frentes fríos, también generará un descenso en las temperaturas en varias zonas, contrastando con el calor extremo que se espera en el noroeste, donde los termómetros podrían alcanzar los 45 grados Celsius. La combinación de estos sistemas atmosféricos creará un panorama climático diverso y adverso en múltiples estados, con recomendaciones a la población para extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y cambios bruscos de temperatura.

Las lluvias más intensas, con acumulados de 50 a 75 mm, se pronostican para Chihuahua (esta y suroeste), Sinaloa (noreste), Durango, San Luis Potosí (norte), Zacatecas (norte), Puebla (norte y sureste), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (sur, centro y oeste). En estas áreas, el potencial de aguaceros torrenciales implica riesgos significativos de inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales, así como posible activación de deslaves en terrenos con pendientes.

Chubascos de 25 a 50 mm se esperan en Sonora (oriente), Nayarit (norte), Jalisco (norte y noreste), Aguascalientes, Hidalgo (este), Estado de México (norte, centro y este), Guerrero (centro y oeste) y Veracruz (centro). Finalmente, lloviznas de 5 a 25 mm afectarán a Baja California Sur, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La extendida presencia de humedad en prácticamente todo el territorio nacional subraya la amplitud del evento climático.

Paralelamente, el frente frío que impulsa estas precipitaciones también modificará el termómetro en la zona central y oriente del país. En la Mesa del Norte y Mesa Central, se anticipa un ambiente fresco por la mañana, con cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en áreas montañosas, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.

En ciudades como Toluca, la temperatura mínima oscilará entre 10 y 12°C, con máxima de 20 a 22°C, un ambiente considerablemente más frío del habitual para estas fechas. En contraste, en el noroeste, particularmente en Sonora y Baja California, se mantendrá la ola de calor con máximas que podrían superar los 45°C, generando un marcado contraste térmico nacional.

Las autoridades de protección civil han emitido alertas para que la población se mantenga informada, evite exponerse al sol en horas de calor extremo, extreme precauciones al conducir en condiciones de lluvia y niebla, y atienda las indicaciones locales ante la posibilidad de activación de protocolos por lluvias intensas. Este evento subraya la variabilidad climática que puede presentarse incluso fuera de las estaciones tradicionalmente definidas





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