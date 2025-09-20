México: Entre el Proteccionismo y los Desafíos de la Apertura Comercial

El gobierno mexicano considera medidas proteccionistas que podrían impactar el libre comercio y el bolsillo de los consumidores. Análisis de las implicaciones de la política arancelaria y el problema del 'huachicol'.

México, históricamente una economía abierta, se enfrenta a un posible giro proteccionista que podría afectar significativamente a diversos sectores y a los consumidores en general. Durante años, la apertura comercial ha brindado ventajas claras: acceso a una amplia gama de productos a precios competitivos, insumos industriales baratos y materias primas accesibles. Esto ha reflejado directamente las bondades de la globalización en el mercado mexicano.

Sin embargo, este enfoque ha tenido consecuencias negativas para algunos sectores, como la industria del calzado, la cual enfrenta una fuerte competencia por las importaciones de productos chinos. El anuncio del actual gobierno de sumarse a las políticas proteccionistas de Donald Trump, mediante la aplicación de aranceles a los automóviles provenientes de países asiáticos sin acuerdos de libre comercio, representa un cambio drástico en la estrategia económica del país.\La decisión de imponer tarifas a los vehículos procedentes de China y Corea del Sur, dos importantes socios comerciales, podría tener repercusiones significativas. China es el principal proveedor de automóviles para México. La aplicación de estas medidas proteccionistas podría elevar los precios de los vehículos y afectar la competitividad del sector automotriz. Además, existe incertidumbre sobre si estas tarifas se extenderán a otros productos, como electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Si esto ocurriera, los consumidores mexicanos podrían enfrentar un aumento en los costos de productos populares como portátiles, teléfonos inteligentes, pantallas planas y tabletas de marcas reconocidas como Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo y LG, entre otras. Este posible encarecimiento de bienes de consumo podría impactar el poder adquisitivo de la población y afectar el crecimiento económico en general. La política comercial del gobierno actual, al parecer, contradice el beneficio que ha tenido México en el libre comercio, particularmente en el caso de las empresas que exportan sus productos.\En paralelo a esta política arancelaria, surge el problema del “huachicol” fiscal en México, un fenómeno ligado al precio de la gasolina y a la competencia con el mercado estadounidense. El precio de la gasolina es considerablemente más bajo en Estados Unidos. Esto ha provocado que algunos mexicanos opten por adquirir combustible en el país vecino para luego revenderlo ilegalmente a precios más altos dentro de México. La solución a este problema no radica en encarecer el producto a través de impuestos y regulaciones, sino en abordar las causas fundamentales que impulsan esta práctica. Estas incluyen la complejidad de la logística y distribución de combustible en México, los impuestos que gravan el producto y, fundamentalmente, la política energética vigente. En lugar de recurrir a medidas proteccionistas que podrían afectar negativamente a los consumidores y a la economía, el gobierno debería enfocarse en políticas que mejoren la eficiencia y competitividad del mercado interno, garantizando precios justos y accesibles para la población





