México Escala Posiciones como Exportador de Computadoras a Nivel Mundial en 2025

El sector de las computadoras en México experimentó un crecimiento significativo en 2025, ascendiendo al tercer puesto como exportador mundial. Este logro se debe a la creciente demanda global impulsada por la inteligencia artificial, el teletrabajo y la digitalización, así como a la sólida base manufacturera del país y su integración en las cadenas globales de valor.

México ha ascendido de la quinta a la tercera posición a nivel mundial como exportador de computadoras en el año 2025, superando a Estados Unidos y Hong Kong. Este notable avance se atribuye más a un incremento generalizado del mercado global, impulsado por la creciente adopción de la inteligencia artificial y otras tecnología s emergentes, así como a las nuevas tendencias macroeconómicas internacionales, que a una mera captura de cuota de mercado.

Analizando el panorama de los principales exportadores, China, el anterior líder, experimentó una disminución del 6.2% en sus envíos, alcanzando los 150,734 millones de dólares. Por otro lado, los otros cuatro gigantes del sector registraron notables crecimientos, tres de ellos con tasas de dos dígitos, lo cual evidencia un auge en el comercio global de máquinas procesadoras de datos. Taiwán, desplazando a China como el principal exportador, incrementó sus ventas internacionales en un impresionante 117%, llegando a 183,460 millones de dólares; sin embargo, México demostró un dinamismo aún mayor, con un aumento del 144.8%, alcanzando los 85,416 millones de dólares. Un hecho relevante es que las computadoras se convirtieron por primera vez en el producto más exportado desde México hacia Estados Unidos en 2025, lo cual resalta la creciente importancia de este sector para la economía mexicana.

Diversos factores han contribuido a este incremento, incluyendo la acelerada digitalización, el auge del teletrabajo y la educación online, que han elevado la demanda global de computadoras. Adicionalmente, el crecimiento de la inteligencia artificial, el comercio electrónico y los servicios en la nube están incentivando la renovación tecnológica tanto en empresas como en hogares, impulsando la demanda de nuevos equipos y componentes.

La tendencia positiva de México en la exportación de computadoras continuó en el primer bimestre del año en curso, con un valor de 19,879 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 55.5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Una década antes, en 2015, las exportaciones mexicanas de computadoras sumaron 18,381 millones de pesos, evidenciando una trayectoria con cierta estabilidad y fluctuaciones, marcadas por un crecimiento significativo en 2025.

El sector de las computadoras en México está respaldado por la presencia de ensambladoras y fabricantes de renombre como Foxconn, Dell Technologies, HP, y firmas nacionales como Lanix, así como por integradores que ensamblan equipos utilizando componentes importados. Dell Technologies, empresa estadounidense líder en el sector, destaca que la industria se caracteriza por el rápido avance tecnológico en hardware, software y servicios, incluyendo la inteligencia artificial, la computación en la nube y la seguridad informática.

Estados Unidos, además de importar una mayor cantidad de computadoras en 2025, también experimentó un aumento del 52.6% en sus ventas externas de estos equipos respecto a 2024, alcanzando los 61,178 millones de dólares. Destacando aún más en el panorama exportador, Países Bajos logró un crecimiento interanual del 183.8%, llegando a 45,676 millones de dólares. En conjunto, las ventas internacionales de computadoras realizadas por estas cinco economías crecieron un 56.5%, totalizando 526,464 millones de dólares.

Dell Technologies señala que se enfrenta a una constante competencia en productos y precios en todas las áreas de su negocio, tanto por parte de competidores de marca como de fabricantes de productos genéricos. Asimismo, la competencia en el sector se extiende a empresas de Tecnologías de la Información (TI) no tradicionales, incluyendo a grandes proveedores de Infraestructura como Servicio (IaaS), que a menudo obtienen su infraestructura directamente de los fabricantes originales.

La competitividad de México en la producción de computadoras se basa en múltiples factores, incluyendo sus ventajas arancelarias con Estados Unidos, su ubicación estratégica, la integración en cadenas globales de valor, los acuerdos comerciales vigentes, una mano de obra calificada, costos eficientes y una sólida base manufacturera electrónica orientada a la exportación de gran volumen.





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