México 'está construyendo la paz' con informe Índice de Paz México 2026

La mandataria Claudia Sheinbaum presentó el informe Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que muestra una mejora significativa en la paz en México durante 2025, con un avance de 5.1 por ciento.

Al destacar que México registró en 2025 'la mejora más significativa en la paz en al menos una década', la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que el país 'está construyendo la paz, a diferencia del pasado', cuando —dijo— se privilegió 'la guerra' y el injerencismo extranjero.

'Los mexicanos podemos; lo que faltaba eran gobiernos honestos', sostuvo. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria presentó el informe Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), un organismo independiente con sedes en Sídney, Nueva York, La Haya, Abuja, Nairobi y Manila





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