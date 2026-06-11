México, Estados Unidos y Canadá se unen en la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de la FIFA

México, Estados Unidos y Canadá se convierten en anfitriones por tercera ocasión de la Copa Mundial de la FIFA, la vigésima tercera edición del torneo que se celebrará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de 2026. La celebración del orgullo mundialista se verá marcada por una serie de actividades en los tres países que se unen en una celebración del orgullo mundialista.

México se convierte en anfitrión por tercera ocasión de la Copa Mundial de la FIFA junto a Estados Unidos y Canadá . La vigésima tercera edición del torneo está marcada por una serie de actividades en los tres países anfitriones que se unen en una celebración del orgullo mundialista.

Shakira, Alejandro Fernández, Maná, J Balvin y Lila Downs participarán en el torneo que abrirá con un evento en el Estadio Victoria de Ciudad Victoria, México. En México, Canal 5, Azteca 7 y TUDN transmitirán la inauguración. Los costos de los mismos van de $149, $199 y $149 + $999 por Pase Mundial respectivamente. En Colombia, RCN TV, Caracol, Paramount+ y Disney+ con suscripción Premium para el streaming transmitirán la transmisión.

En Argentina, TV Pública, Telefe, Paramount+ y Disney+ con suscripción Premium para el streaming transmitirán la transmisión. En España, RTVE y DAZN transmitirán la transmisión. En Perú, América Televisió, Paramount+, Disney+ con suscripción Premium para el streaming transmitirán la transmisión. En Chile, Chilevisión, Paramount+, Disney+ Prime con suscripción Premium para el streaming transmitirán la transmisión.

En Venezuela, Televen transmitirá la transmisión. En Estados Unidos, Peacock y Telemundo transmitirán la transmisión





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