México Evalúa el Fracking para Reducir la Dependencia Energética y Alcanzar la Soberanía

El gobierno mexicano anuncia el análisis del uso de la fracturación hidráulica (fracking) para extraer gas no convencional, buscando la autosuficiencia energética y reducir la dependencia de importaciones, principalmente de Estados Unidos. Se creará un comité científico para evaluar tecnologías con menor impacto ambiental.

El gobierno mexicano anunció este miércoles su intención de analizar el uso de tecnologías de extracción de gas no convencional mediante la fracturación hidráulica, conocida como fracking, con el objetivo de reducir la dependencia del gas importado, particularmente de Estados Unidos, y avanzar hacia la soberanía energética en la próxima década.

Durante la conferencia de prensa presidencial, Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, destacó el significativo potencial del país en recursos gasíferos y la urgencia de aprovecharlos para satisfacer la creciente demanda interna. “Tenemos abundantes recursos de gas natural que no hemos aprovechado, y nos encontramos en un momento crítico (…) estamos ante la posibilidad de capitalizarlos, dada la importancia del consumo que tenemos en el país”, afirmó el directivo. Rodríguez Padilla explicó que México posee yacimientos convencionales, asociados al petróleo o en forma de gas seco, y no convencionales, contenidos en rocas duras como lutitas, donde el gas se encuentra atrapado entre los intersticios de la roca. México posee un potencial estimado de 83 billones de pies cúbicos en gas convencional y 141 billones en recursos no convencionales, lo que representa una oportunidad considerable para el desarrollo energético del país.\Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío González, subrayó la dependencia actual del exterior. “Hoy consumimos diariamente 9,000 millones de pies cúbicos de gas natural”, explicó, y remarcó que de esta cantidad, 2,300 millones son producidos por Pemex y 6,800 millones son importados. Es decir, indicó González, “el 75% del gas natural que consumimos es gas de importación”, principalmente proveniente de Texas y extraído mediante fracturación hidráulica. La funcionaria advirtió que esta dependencia conlleva riesgos en términos de precio, suministro y vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos o conflictos internacionales. Para avanzar hacia la autosuficiencia energética, Rodríguez Padilla expuso que Pemex tiene previsto aumentar su producción de 2,300 millones de pies cúbicos diarios a más de 8,600 millones en un plazo de 10 años, combinando la explotación de yacimientos convencionales con el posible desarrollo de la extracción no convencional. Esta estrategia acercaría al país al nivel de consumo actual, estimado en 9,000 millones de pies cúbicos diarios, reduciendo significativamente la necesidad de importaciones y fortaleciendo la seguridad energética nacional.\La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció los impactos ambientales que implica la extracción de gas mediante fracturamiento hidráulico, pero anunció que el gobierno evaluará nuevas tecnologías que minimicen los daños al medio ambiente. “Si vamos a realizar la explotación de gas no convencional, debe hacerse de manera sustentable, buscando reducir al máximo los impactos ambientales”, afirmó. La mandataria informó que se establecerá un comité científico, compuesto por especialistas nacionales e internacionales, encargado de analizar si existen métodos “que no presenten los impactos ambientales” asociados a las técnicas actuales. Sheinbaum enfatizó que la decisión final será técnica y estará orientada a garantizar la soberanía energética del país. “¿Qué ponemos en el centro? La soberanía (…) el futuro ambiental y la viabilidad del desarrollo del país”, aseguró la presidenta, destacando la importancia de equilibrar las necesidades energéticas con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El gobierno busca, a través de este análisis, un camino que permita aprovechar los recursos gasíferos nacionales de manera responsable, minimizando los riesgos ambientales y asegurando un suministro energético confiable y sostenible a largo plazo para México





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