México Evalúa Exploración de Gas No Convencional con Fracking Avanzado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha conformado un equipo interdisciplinario de científicos y académicos para analizar la viabilidad técnica y ambiental de la explotación de gas no convencional mediante fracking, buscando fortalecer la soberanía energética del país y reducir la dependencia de importaciones.

En un esfuerzo por fortalecer la soberanía energética de México y disminuir su dependencia de las importaciones de gas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado la creación de un grupo interdisciplinario de expertos.

Este equipo, que incluye a reconocidas instituciones académicas como la UNAM, el IPN y la UAM, así como a la Universidad Autónoma de Nuevo León y 17 académicos e investigadores de excelencia, se encargará de analizar la factibilidad de explotar fuentes de gas no convencional utilizando tecnologías de fracking avanzadas. El objetivo primordial es asegurar que cualquier potencial explotación se realice con un impacto ambiental mínimo, empleando componentes biodegradables y bajo un estricto escrutinio científico. La mandataria ha enfatizado que no existe una decisión predeterminada sobre la adopción del fracking. La determinación se basará en el conocimiento científico, integrando a expertos en tratamiento de agua, geólogos, ingenieros petroleros y especialistas en cambio climático y emisiones. La presidenta dio la bienvenida a rectores y directores de las universidades participantes, subrayando la naturaleza colaborativa de este análisis. Se espera que en un plazo de dos meses, el grupo ofrezca una primera orientación sobre la viabilidad y las implicaciones de estas tecnologías. Sheinbaum reiteró que no se forzará ninguna decisión y que la protección de la población y el medio ambiente será prioritaria. El análisis considerará zonas específicas, como Coahuila, donde existe la certeza de la presencia de gas, y se evaluará la cantidad que las empresas estadounidenses extraen en zonas colindantes. La posibilidad de explotar gas no convencional se planteará de manera transparente, dialogando con las comunidades locales para asegurar su consentimiento y abordar cualquier preocupación sobre impactos y beneficios. Este enfoque busca disipar los temores históricos asociados al fracking, asegurando que las nuevas tecnologías presenten menores riesgos ambientales. La presidenta reconoció la existencia de movimientos legítimos en contra del fracking y aseguró que se está involucrando a los mejores científicos del país para determinar si existen alternativas viables y seguras. No se trata de una apuesta exclusiva al fracking, sino de no cerrar puertas al futuro energético de México y a la toma de decisiones soberanas en un contexto de creciente dependencia energética del exterior. El análisis detallado evaluará qué regiones podrían ser más o menos viables para la explotación, considerando tanto los impactos ambientales como las afectaciones a las poblaciones. El gobierno mexicano busca mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, pero reafirma su compromiso de priorizar la soberanía energética nacional. La incorporación de académicos de alto nivel es fundamental para obtener una orientación confiable en este tema. Una vez que se identifiquen las zonas factibles, se iniciará un proceso de consulta con las comunidades, garantizando que cualquier decisión sea colectiva y respetuosa de su voluntad y sus territorios. Este proceso inédito busca integrar la academia y la investigación científica para tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y su soberanía. Por su parte, Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacó el compromiso gubernamental de alcanzar la soberanía energética sin comprometer la seguridad hídrica ni la salud de los ecosistemas. La complejidad de los yacimientos no convencionales requiere una visión multidisciplinaria, y este grupo de alto nivel está diseñado para ofrecer precisamente eso, asegurando un equilibrio entre el desarrollo energético y la protección ambiental





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