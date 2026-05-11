Mexico fails to tackle dying right of individuals: introduction to legal measure to end life

The abolition of prohibitive legislation on the grounds of moral and religious beliefs is argued as imperative to ensure individuals the freedom to decide when to end their lives, although such decision must be done under certain critical circumstances

Pasa el tiempo y México simplemente no se atreve a tocar y enfrentar un tema fundamental para la dignidad de las personas: El derecho a decidir, morir.

Sí, el respetar, bajo ciertas circunstancias críticas, la decisión de una persona para poner fin a su vida. Durante décadas se ha discutido y debatido la posibilidad de legislar autorizando tal forma de interrumpir la vida: De trascender. Diversas razones, ideas y conceptos €€ y religiosos se han interpuesto a esta delicada y muy personal decisión.

Esta forma de pensar y ver a la vida ha quedado reflejada tanto en nuestra legislación penal como en la relativa a la protección de la salud, a tal grado que tal la decisión, así como la asistencia para lograrlo, se encuentran prohibidas y penalizadas. Este artículo fue motivado por mi asistencia a una sesión de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C.

, donde se expuso una iniciativa legislativa para modificar el marco legal mexicano en materia de eutanasia, se le conoce como ‘Ley Trasciende’





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Law Morality Politics Euthanasia Legislation Morality Politics

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sismo de magnitud 4.2 en el noroeste del MéxicoUn sismo de magnitud moderada se registró en el noroeste del país. Sin daños materiales ni personas lesionadas. El movimiento telúrico tuvo lugar en las coordenadas de 30.052º de latitud y -114.845º de longitud.

Read more »

Vinculan a Proceso a Yael 'N' por Desaparición de Su Madre, Teresa GuadalupeNoticias de México y el mundo

Read more »

SMN pronostica chubascos y lluvias puntuales en Ciudad de México y Estado de México, con onda de calor en MéxicoThe National Meteorological Service (SMN) predicts sunny and hot weather on Sunday, May 10, with the possibility of thunderstorms and localized rains in the afternoon and evening. The SMN also warns of an impending heat wave in Mexico, with temperatures exceeding 45°C in certain regions.

Read more »

Calidad del aire en Ciudad de México y Estado de México mejora, riesgo moderado a saludThe air quality in Mexico City and the surrounding area of the State of Mexico improves on May 9, 2026, with a moderate risk to public health, without the probability of activating a new Contingency Environmental.

Read more »