La Selección Mexicana Femenil rompe una sequía de 12 años y confirma su asistencia al Mundial de Brasil 2027, marcando el fin de una espera que comenzó en Canadá 2015.

La Selección Mexicana Femenil ha alcanzado una meta histórica al asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027, poniendo fin a una ininterrumpida ausencia de 12 años en el escenario global de la FIFA. Este logro deportivo cierra un ciclo de espera que comenzó con la edición de Canadá 2015, un torneo que marcó la última participación del Tricolor antes del nacimiento oficial de la Liga MX Femenil.

Este paso hacia el certamen sudamericano representa un hito fundamental para el desarrollo del fútbol femenino en el país, validando la trayectoria institucional y competitiva que ha consolidado a la selección en las últimas dos décadas. La clasificación no solo restablece la presencia mexicana en los mundiales, sino que también simboliza la madurez de una liga doméstica que hoy sirve de base sólida para las selecciones nacionales.

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Contexto Histórico del Mundial Canadá 2015

Para comprender la magnitud del regreso, es necesario recordar la participación de México en el Mundial de Canadá 2015, donde el equipo quedó eliminado en la primera fase del torneo. En aquella edición, el Tricolor fue colocado en el Grupo F junto a rivales de gran nivel como Colombia, Inglaterra y Francia, un calibrado grupo que puso a prueba la consistencia del plantel mexicano desde el inicio de la competencia.

La Selección Mexicana Femenil terminó en la última posición de su sector con apenas un punto acumulado, lo que le valuó el 22 lugar en la clasificación general del mundial, por encima solo de Costa de Marfil y Ecuador, quienes tampoco lograron sumar puntos durante el desarrollo del campeonato. La única victoria parcial del equipo ocurrió en el empate 1-1 contra Colombia, con gol de Verónica Pérez, mientras que sucumbió 2-1 ante Inglaterra con anotación de Fabiola Ibarra y fue goleada 5-0 por Francia.

Liderazgo Técnico y Plantel Emblemático

El cuerpo técnico que lideró esa campaña fue dirigido por Leonardo Cuéllar, quien ocupó el cargo de seleccionador desde 1998 y permaneció al frente del equipo hasta abril del 2016, dejando una huella profunda en la historia del fútbol mexicano. Bajo su mando, el plantel contaba con figuras destacadas como Mónica Ocampo, Stephany Mayor, Cecilia Santiago, Kenti Robles y Charlyn Corral, jugadoras que formaron parte de la generación de transición hacia el profesionalismo del deporte.

De aquella lista histórica, Kenti Robles y Charlyn Corral siguen siendo figuras activas en el plantel del equipo nacional, demostrando una longevidad excepcional y una continuidad que conecta las épocas doradas del pasado con las aspiraciones presentes. Esta presencia de veteranas en el roster actual añade una dimensión de experiencia y liderazgo que resulta invaluable para el grupo que ahora se prepara para el certamen de Brasil.

Ruta de Exclusión y Retorno Competitivo

La clasificación a Brasil 2027 llega tras una racha negativa en etapas clasificatorias previas, donde México no logró obtener boletos para los mundiales de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023. La situación en la última oportunidad fue particularmente dolorosa para la afición, ya que el equipo fue local en el Premundial de Concacaf de 2022 con sede en Monterrey, Nuevo León, pero finalmente no pudo concretar el pase.

El hecho de no haber clasificado a pesar de contar con la ventaja de localía en el torneo regional sublinea las dificultades que enfrentó la selección en los últimos años y resalta la importancia del esfuerzo acumulado para alcanzar este éxito en la ruta hacia Sudamérica. El retorno a un mundial elimina la presión de la localía fallida y permite a la selección medir sus fuerzas en un escenario neutro y global.

Impacto Inmediato y Próximos Compromisos

Este logro deportivo tiene implicaciones directas en la visibilidad, el patrocinio y el desarrollo infraestructural del fútbol femenino en México, consolidando a la Liga MX Femenil como el motor principal de la generación de talento. La clasificación asegura que la selección participará en el evento más importante del deporte mundial, ofreciendo a las jugadoras la oportunidad de competir contra las mejores selecciones del planeta.

La selección ahora enfrenta el desafío de prepararse para un mundial con una dinámica diferente a la de 2015, donde Estados Unidos se alzó con el trofeo tras golear 5-2 a Japón en la final. El equipo mexicano llega con una base consolidada por la liga local y con la motivación de superar su desempeño histórico, buscando no solo participar, sino competir por resultados positivos en el escenario brasileño.