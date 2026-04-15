México Forma Comité Científico para Evaluar el Fracking bajo Liderazgo de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la creación de un comité científico de alto nivel para determinar la viabilidad del fracking en México, priorizando la evidencia técnica, ambiental y social, y asegurando que ninguna decisión se tomará sin consenso comunitario.

La jefa de Estado de México, Claudia Sheinbaum , ha dado a conocer la conformación de un comité científico de primer nivel cuya misión será el escrutinio riguroso de la factibilidad de la fracturación hidráulica, conocida como fracking, dentro del territorio nacional. El propósito primordial de esta iniciativa es garantizar que cualquier determinación al respecto se fundamente en un análisis exhaustivo de datos técnicos, consideraciones ambientales y el impacto social en las comunidades.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, celebrada en el emblemático Palacio Nacional, la mandataria detalló que este cuerpo colegiado tendrá la encomienda de presentar una evaluación preliminar en un lapso aproximado de dos meses. El comité se adentrará en la evaluación de las condiciones bajo las cuales el fracking podría ser implementado en México, identificando las regiones geográficas donde su aplicación resultaría viable y, de manera crucial, perfilando las potenciales repercusiones, con especial énfasis en los recursos hídricos, el equilibrio ecológico y el bienestar de las poblaciones locales. Sheinbaum Pardo ha sido enfática al subrayar que no se avanzará en ninguna decisión que carezca de un respaldo científico sólido y del más amplio consenso social. Mi compromiso es firme: nunca pasaremos por encima de ninguna comunidad, afirmó, recalcando la importancia del respeto a los derechos y la participación ciudadana en este delicado asunto. La integración de este comité es notable por la diversidad y calidad de sus miembros, provenientes de algunas de las instituciones académicas y de investigación más prestigiosas de México. Entre ellas se incluyen la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), así como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). La lista de especialistas incluye figuras como Jesús Humberto Romo Toledano, un reconocido experto en recursos hídricos adscrito al IPN; Samuel Alejandro Lozano, con especialización en nanomateriales para la industria energética; Blanca Jiménez, una figura destacada en la gestión del agua y exdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de haber servido como embajadora de México en Francia; Carlos Aguilar, especialista en hidrocarburos de la UNAM; Erick Emanuel Luna, investigador del IMP con amplia experiencia en hidrocarburos; y Ana María, experta en fracturación y geomecánica del IPN. Adicionalmente, se contará con la representación institucional de rectores y directores de las universidades involucradas, como Leonardo Lomelí, Rector de la UNAM; Gustavo Pacheco, Rector general de la UAM; y Arturo Reyes, Director general del IPN. La conducción de este esfuerzo recaerá en la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien ha resaltado el carácter intrínsecamente multidisciplinario y la profunda experiencia que aporta el grupo. La presidenta explicó que este proceso de evaluación es una respuesta directa a la imperiosa necesidad de robustecer la soberanía energética del país, un objetivo particularmente relevante en un contexto actual donde México enfrenta una dependencia significativa, importando aproximadamente el 75% de su gas natural. A pesar de esta coyuntura, la mandataria reiteró que el desarrollo de energías renovables, aunado a proyectos estratégicos de almacenamiento energético y la exploración del hidrógeno verde, continúan siendo prioridades inquebrantables para la administración federal. Sheinbaum hizo hincapié en que, en caso de que el comité científico concluya favorablemente sobre la viabilidad del fracking en determinadas regiones, se iniciará de inmediato una fase intensiva de consulta con las comunidades directamente afectadas. Será una decisión colectiva, enfatizó, subrayando el carácter democrático y participativo que se busca imprimir en este proceso. El Gobierno federal ha calificado la creación de este comité como un ejercicio sin precedentes en la historia reciente del país, dada su capacidad para integrar de manera directa y formal a la comunidad académica en la formulación de decisiones de alta trascendencia estratégica para el futuro energético de México. Con esta medida, se persigue otorgar la máxima certidumbre, tanto científica como social, a un tema que ha sido objeto de un intenso debate público, debido a sus potenciales beneficios económicos y a los inherentes riesgos ambientales que conlleva su posible implementación





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