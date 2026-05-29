México gana la Copa de Naciones CSIO en la Piazza di Siena de Roma

El equipo mexicano de salto ecuestre se consagró campeón de la Copa de Naciones CSIO 2026 en Roma tras una actuación sin errores en la primera ronda y una segunda manga controlada. Patricio Pasquel, Carlos Hank, Andrés Azcárraga y Fernando Martínez lograron la victoria frente a potencias como Italia, Bélgica y Brasil.

El reciente evento ecuestre celebrado en la Piazza di Siena, emblemático recinto de Roma, tuvo como momento cumbre la entrega de la Copa de Naciones CSIO correspondiente a la edición 2026.

El equipo nacional de México se alzó con el triunfo en una competencia que reunió a las mejores naciones del mundo en la disciplina de salto. El cuarteto mexicano, compuesto por Patricio Pasquel, Carlos Hank, Andrés Azcárraga y Fernando Martínez, ejecutó una serie de rondas impecables que les valieron la primera posición en el podio.

Su estrategia se basó en una primera ronda sin infracciones, acumulando cero penalizaciones, y en una segunda manga donde, pese a adoptar un ritmo más controlado y descartar doce puntos por un fault menor, lograron mantener la ventaja y asegurar la victoria final con un total finalmente bajo. El equipo italiano, que contaba con la ventaja de competir en casa, quedó en cuarta posición con doce penalizaciones en su totalidad, después de no poder alcanzar la perfección en la segunda vuelta.

Por su parte, otros equipos fuertes como el de Bélgica y Brasil también mostraron un alto nivel, pero no lograron superar la consistencia mexicana, que supo manejar la presión de un torneo de semejante categoría en el escenario italiano. El triunfo mexicano representa un hito importante para el deporte ecuestre nacional, consolidando su proyección internacional y demostrando el talento y la preparación de sus jinetes y caballos.

La Copa de Naciones de Roma, conocida por su tradición y exigencia, vio coronarse a un equipo que combinó precisión técnica, velocidad y una sólida confianza colectiva. Este nuevo laurel para México se suma a otros éxitos recientes en el ámbito hípico a nivel mundial y seguramente impulsará el desarrollo de esta disciplina en el país, inspirando a nuevas generaciones de jinetes





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