Los usuarios en México pueden ahora consultar si su número telefónico está registrado correctamente con su CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, además de solicitar desvinculaciones. Esta medida busca reforzar la identificación de titulares de líneas, prevenir delitos y alinearse con normativas de transparencia. Simultáneamente, Coahuila destaca en empleo formal, mientras que en Saltillo un proyecto de demolición y construcción hotelera reactiva discussiones sobre patrimonio.

México ha implementado un nuevo sistema que permite a los usuarios verificar si su línea telefónica está correctamente vinculada a su Clave Única de Registro de Población ( CURP ) ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ( CRT ).

Esta herramienta busca garantizar la identificación precisa de los titulares de las líneas, alineándose con las normativas vigentes que exigen la asociación obligatoria de cada número móvil con la identidad del usuario. La disponibilidad de este servicio representa un paso crucial para la transparencia y el control en el sector de las telecomunicaciones, permitiendo a los ciudadanos consultar el estatus de su registro y, de ser necesario, solicitar la desvinculación de líneas que no les pertenezcan.

Esta medida se enmarca en un esfuerzo más amplio por modernizar la gestión de identidad y prevenir fraudes, suplantación y otros delitos que aprovechan la anonymity de las líneas telefónicas.preocupaciones. El acceso a esta verificación se realiza a través de los canales oficiales de la CRT y los operadores móviles, quienes deben facilitar la información a sus clientes.

La obligatoriedad de la vinculación CURP-línea ha generado un intenso debate sobre la privacidad, la protección de datos personales y el alcance del Estado en la identificación digital de la población





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