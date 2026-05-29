México impone restricciones de ingreso por brote de ébola; aerolíneas informan

El gobierno de México anunció restricciones temporales para viajeros procedentes de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur debido al brote de ébola. La medida, vigente desde el 28 de mayo de 2026, excluye a ciudadanos mexicanos y residentes. Viva Aerobus ya implementó la disposición. El brote es causado por el virus Bundibugyo, sin vacuna ni tratamiento específico. La OMS declaró emergencia internacional con 82 casos confirmados y 7 muertes. Las autoridades realizarán vigilancia epidemiológica a los viajeros.

El gobierno de México ha implementado restricciones temporales para el ingreso de pasajeros internacionales que hayan estado o transitado durante los últimos 21 días por Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur, como parte de las medidas sanitarias ante el brote de ébola que afecta a diversas regiones de África.

La disposición entró en vigor a las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 y tiene una vigencia inicial de 60 días naturales. La medida aplica a viajeros sin nacionalidad mexicana ni residencia vigente en el país. Esta decisión se produce a menos de dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que prevé la llegada de miles de visitantes de distintos países.

Viva Aerobus fue una de las primeras aerolíneas en comunicar oficialmente la implementación de la medida. A través de un aviso en sus redes sociales, la compañía informó que las restricciones comenzaron a aplicarse desde los primeros minutos del 28 de mayo.

Según el comunicado de la aerolínea, la medida deriva de la disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del gobierno de México, y forma parte de los protocolos preventivos para enfrentar el brote registrado en varias naciones africanas. El brote actual está asociado al virus Bundibugyo, una variante del ébola para la cual no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento específico.

La ausencia de herramientas médicas definitivas ha incrementado la preocupación de organismos de salud pública y ha llevado a diversos países a reforzar sus mecanismos de vigilancia epidemiológica. El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre, hemorragias y complicaciones sistémicas severas, con elevados índices de mortalidad según la cepa y las condiciones de atención médica.

Días antes del anuncio oficial, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, había adelantado que el gobierno federal analizaba acciones preventivas. El funcionario precisó que México no decretó un cierre total de fronteras ni una prohibición absoluta para viajeros de los países afectados, pero recomendó que quienes hayan estado recientemente en esas naciones consideren reprogramar sus viajes hasta que concluya la emergencia sanitaria internacional.

La recomendación se extiende tanto a ciudadanos de esos países como a turistas o visitantes que hayan transitado por dichos territorios en las últimas tres semanas. Las autoridades mexicanas informaron que las personas que arriben al país desde las zonas afectadas estarán sujetas a vigilancia epidemiológica activa. Como parte del protocolo, se recopilará información sobre sus itinerarios de viaje, documentación migratoria y lugar de estancia en México.

Las autoridades sanitarias establecerán contacto periódico con los viajeros cada 24 horas para identificar oportunamente cualquier síntoma asociado a la enfermedad. Por otra parte, los ciudadanos mexicanos que se encuentren en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur podrán regresar al país sin restricciones migratorias adicionales, aunque se recomienda extremar precauciones y evitar contacto con personas con síntomas compatibles con el virus.

La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 15 de mayo el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la situación como extremadamente grave y difícil, advirtiendo que la propagación continúa avanzando en distintas regiones de África. Hasta la declaratoria, se contabilizaban 82 casos confirmados, siete fallecimientos confirmados, aproximadamente 750 casos sospechosos y 177 muertes probables asociadas al brote





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