Mexico has seen a significant improvement in its index of peace, with the country scoring 5.1 percent higher than last year. This was attributed to the ‘honest’ and strategic approach of the government, which has been in power for six consecutive years. The improvement represents a turnaround after years of decline and is considered the largest recorded since the index's inception.

El presidente de México, , aseguró que los avances observados en el índice de paz del país se deben a la estrategia de seguridad y la conducción honesta de la política gubernamental, destacando que México mejoró en 5.1 por ciento lo que se consideró como la mejora más significativa en una década.

Además, consideró que estas mejoras comenzaron con la llegada del expresidente y que en el primer tramo de su propia administración es cuando se alcanzaron los indicadores más positivos. El presidente Lopez Obrador subrayó que la honestidad ha dado resultado y que la estrategia diseñada ha sido eficaz, alcanzando resultados a lo largo de los últimos años





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