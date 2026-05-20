Mexico improves index of peace, thanks to 'honest' government

Mexico has seen a significant improvement in its index of peace, with the country scoring 5.1 percent higher than last year. This was attributed to the ‘honest’ and strategic approach of the government, which has been in power for six consecutive years. The improvement represents a turnaround after years of decline and is considered the largest recorded since the index's inception.
El presidente de México,
Además, consideró que estas mejoras comenzaron con la llegada del expresidente
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