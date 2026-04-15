México impulsa la innovación y la inversión privada para transformar su sector energético

El gobierno mexicano apuesta por la innovación tecnológica y la colaboración con el sector privado, bajo la rectoría del Estado, para modernizar su sector energético. Se busca alcanzar la soberanía energética, garantizar el acceso a la electricidad para todos los hogares y promover la sostenibilidad ambiental.

El nuevo modelo energético de México se fundamentará en la innovación tecnológica y la participación activa del sector privado , bajo la guía del Estado, según expuso la secretaria de Energía , Luz Elena González Escobar. Durante su intervención en la Feria de la Energía e Innovación , resaltó la necesidad de fortalecer las capacidades públicas y establecer alianzas estratégicas con empresas para lograr los objetivos nacionales en el sector energético. La inversión privada se presenta como un socio fundamental en este proyecto, siempre bajo la firme dirección del Estado y alineada con una planificación estratégica a largo plazo. Este enfoque, que prioriza el interés público, es crucial para construir el México actual y futuro.

La innovación emerge como un elemento central para el desarrollo del sector energético, impulsando la formación de especialistas en diversas disciplinas como ingeniería, física, química, matemáticas e investigación en energía. La incorporación de jóvenes talentos permitirá diversificar las líneas de trabajo, los proyectos y sus aplicaciones, explorando nuevas fronteras en la eficiencia energética. Las innovaciones ofrecen la posibilidad de optimizar el uso de la energía, identificar y corregir fallas en las redes de distribución de manera inmediata, con el fin de evitar pérdidas de electricidad, y diseñar baterías más eficientes y económicas. La secretaria de Energía enfatizó el rol crucial del sector privado como socio en la implementación de soluciones tecnológicas, buscando rehabilitar al Estado mediante una organización capacitada para gestionar la investigación científica, la tecnología y la ingeniería. Esto permitirá alcanzar los objetivos nacionales, formulados democráticamente, con la colaboración indispensable del sector privado como agente clave. Las empresas privadas participan activamente en la feria, presentando soluciones innovadoras en movilidad eléctrica, digitalización de redes y seguridad en el suministro, con el objetivo de optimizar el uso de la energía y reducir el impacto ambiental.

En línea con la visión del Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca consolidar un Estado “capaz y renovado”, promoviendo una integración eficiente entre instituciones públicas y el sector privado. La actual política energética no solo se enfoca en la soberanía, sino también en garantizar que para el año 2030, todos los hogares del país tengan acceso a alguna fuente de electricidad, mientras se impulsa la adopción de energías limpias y se disminuyen las desigualdades en el acceso a la energía. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, coincidió en la necesidad de la innovación y la inversión privada para la transición energética, considerándola un “imperativo de supervivencia”. Se busca impulsar esquemas de inversión mixta para proyectos estratégicos, atrayendo la inversión privada y promoviendo fórmulas novedosas de inversión. El desafío es avanzar hacia un modelo que armonice el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental, demostrando que es posible impulsar la industrialización protegiendo el planeta





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