México impulsa la solidaridad y la memoria histórica en la Cumbre Progresista de Barcelona

La Presidenta de México participó en la IV Cumbre Progresista en Barcelona, destacando el papel de la nación como refugio para el exilio y fortaleciendo lazos con América Latina y España, preparando el terreno para la próxima Cumbre Iberoamericana de 2026.

La reciente participación de la Presidenta de México en la IV Cumbre Progresista celebrada en Barcelona el 17 y 18 de abril ha puesto de relieve la importancia de los lazos históricos y culturales entre México y España, así como el papel de Iberoamérica como espacio de encuentro y solidaridad. A la cumbre asistieron jefes de estado latinoamericanos, y el evento sirvió de preludio para la XXX Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en noviembre de 2026.

Este encuentro retoma la tradición de las conferencias iberoamericanas iniciada en Guadalajara en 1991 y Madrid en 1992, esta última conmemorando el quinto centenario del descubrimiento de América.

Durante su estancia en España, la Presidenta de México sostuvo importantes reuniones bilaterales con los mandatarios de España, Brasil, Colombia y Uruguay.

Una de las invitaciones más destacadas fue la cursada a Pedro Sánchez para realizar una visita de Estado a México, fortaleciendo así las relaciones diplomáticas y económicas entre ambas naciones.

El discurso de la Presidenta resonó con un claro apoyo al pueblo cubano y culminó con el anuncio de una próxima cumbre a celebrarse en territorio mexicano, consolidando la proyección de México como líder regional y actor clave en los foros multilaterales.

En este contexto, la mención al 'exilio' en el discurso de la mandataria mexicana cobró especial relevancia.

Con orgullo, la Presidenta afirmó: 'Vengo cubierta con el legado del general Lázaro Cárdenas, que cuando el mundo cerraba puertas a los republicanos españoles, abrió las de México para recibir a quienes huían del dolor y de la guerra. Vengo de un país que abrazó al exilio y convirtió la solidaridad en acción'.

Esta declaración evoca la histórica acogida de México a aproximadamente veinte mil españoles que escapaban del franquismo en la década de 1940, así como a diversas oleadas de latinoamericanos en las décadas de 1960 y 1970, incluyendo a exiliados de Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

El análisis del exilio como concepto y como experiencia compartida se vuelve fundamental en vísperas de la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid.

Este concepto, que abarca el 'transtierro' acuñado por el intelectual español José Gaos, describe un circuito histórico y cultural marcado por desplazamientos, adaptaciones a nuevos escenarios, y una memoria colectiva que fortalece la idea de Iberoamérica.

La integración del tema del exilio en la narrativa presidencial mexicana es vital para comprender la identidad de una comunidad marcada por golpes de estado, dictaduras, movimientos sociales y violaciones a los Derechos Humanos.

El diálogo en torno al exilio permite visibilizar los desafíos comunes y la resiliencia de los pueblos iberoamericanos, quienes han enfrentado momentos de gran adversidad.

La agenda presidencial mexicana se ve enriquecida por la inclusión de estos temas, que conectan directamente con la memoria histórica y la construcción de una identidad iberoamericana compartida.

La Cumbre Iberoamericana en Madrid se perfila así como un punto de encuentro crucial para abordar los retos pendientes en este intenso año 2026, un año electoralmente significativo para dos de los países asistentes, añadiendo una capa adicional de complejidad y oportunidad a las discusiones.





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