Mexico includes Ozempic active ingredient in national catalog for diabetes and obesity treatment

Mexico adds Semaglutide to public health catalog allowing IMSS and ISSSTE access for treating diabetes and obesity in the population.

El gobierno de México ha incorporado oficialmente el principio activo de Ozempic en el catálogo nacional de medicamentos. Esta decisión permite que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puedan solicitar este fármaco. El objetivo central es mejorar el tratamiento clínico para pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad en todo el territorio nacional.

Integración de Semaglutida al Sistema Nacional

La adición del principio activo semaglutida representa un cambio estructural en la farmacia básica de los servicios de salud públicos. Al incluir este medicamento, las dependencias gubernamentales ahora cuentan con la capacidad administrativa y logística para distribuir la medicina a sus afiliados. La medida responde a la necesidad de ofrecer terapias más efectivas que controlen los niveles de glucosa y reduzcan el peso corporal significativamente.

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Acceso para Afiliados del IMSS y ISSSTE

Los beneficiarios directos de esta actualización son los millones de personas registradas en el IMSS y el ISSSTE. Estas instituciones ahora podrán gestionar recetas y dispensar el fármaco en sus clínicas y hospitales asignados. La inclusión en el catálogo elimina barreras previas de disponibilidad que limitaban el acceso a tratamientos de última generación para la población asegurada y sus familias.

Impacto en el Tratamiento de Enfermedades Crónicas

La diabetes y la obesidad son problemas de salud pública críticos que requieren intervención farmacológica avanzada. El uso de semaglutida ofrece un mecanismo de acción que regula el apetito y mejora la respuesta insulínica. Esta integración busca reducir las complicaciones secundarias a largo plazo y mejorar la calidad de vida de los pacientes que antes no podían costear o acceder a esta opción terapéutica específica.