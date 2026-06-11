México inicia con éxito el Mundial 2026 tras vencer a Sudáfrica

La selección mexicana debutó con una victoria de 2-0, destacando los goles de Quiñones y Jiménez, aunque sufrió la baja de César Montes por tarjeta roja.

La Selección Mexicana de Fútbol ha comenzado su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la manera más favorable posible, logrando una victoria contundente por dos goles a cero frente a la escuadra de Sudáfrica.

El encuentro, cargado de emociones desde antes del pitazo inicial, estuvo enmarcado por una atmósfera festiva y un despliegue artístico sin precedentes. Antes del inicio del partido, los aficionados deleitaron a los presentes con una coreografía coordinada lanzando sombreros de papel, creando un espectáculo visual que resaltó el apoyo incondicional a la escuadra azteca.

La ceremonia fue complementada por la potente voz de Alejandro Fernández interpretando el himno nacional mexicano, mientras que figuras internacionales como Andrea Bocelli y Enjae ofrecieron un concierto que elevó la temperatura emocional del estadio. Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, el equipo mexicano saltó al terreno de juego con una determinación evidente, buscando imponer sus condiciones desde los primeros instantes del encuentro. El dominio mexicano se hizo tangible rápidamente.

Apenas al minuto ocho, una acción coordinada permitió que México abriera el marcador. Erik Lira, atento a la salida del equipo sudafricano, logró interceptar un pase erróneo, recuperando la posesión y entregando el balón a Julián Quiñones. El delantero, con una definición precisa y potente, remató cruzado para vencer al guardameta rival, poniendo el 1-0 en la pizarra. A partir de ese momento, el conjunto dirigido por Aguirre mantuvo la iniciativa, generando múltiples oportunidades de ampliar la ventaja.

El mismo Quiñones estuvo a punto de anotar su segundo gol en más de una ocasión, destacando un remate impactante que terminó estrellándose en el poste izquierdo, dejando claro que la ofensiva mexicana estaba en un estado de gracia. Antes de llegar al descanso, Brian Gutiérrez tuvo una oportunidad clara de marcar tras un pase filtrado, pero su disparo se desvió ligeramente, dejando el marcador sin cambios hasta el medio tiempo.

La segunda mitad no cambió la tendencia del encuentro, aunque aumentó la intensidad y la tensión. Al minuto cuarenta y nueve, el partido tomó un giro drástico cuando Sithole, jugador de Sudáfrica, fue expulsado tras derribar a Brian Gutiérrez que se encontraba en una posición clara de gol. Esta tarjeta roja dejó al equipo africano con diez hombres, complicando aún más su capacidad de respuesta. México aprovechó la superioridad numérica y continuó presionando en campo contrario.

Al minuto sesenta y siete, se concretó la sentencia del partido gracias a una brillante asistencia del Piojo Alvarado, quien envió un centro preciso al segundo poste para que Raúl Jiménez, con un certero remate de cabeza, mandara la pelota al fondo de las redes. La superioridad mexicana era evidente y el control del balón era absoluto, obligando a Sudáfrica a replegarse y resistir el embate constantemente.

Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por la disciplina. Al minuto ochenta y cuatro, Sudáfrica quedó reducida a nueve jugadores tras la tarjeta roja recibida por Zwane, lo que prácticamente sentenció cualquier posibilidad de remontada.

No obstante, la alegría mexicana se vio empañada en el tiempo de compensación. Al minuto noventa más uno, el defensa César Montes cometió una falta decisiva para detener un avance peligroso del rival que se dirigía solo hacia la portería. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja al zaguero, lo que representa un golpe duro para el esquema táctico de Javier Aguirre.

La suspensión de Montes obligará al cuerpo técnico a buscar un sustituto adecuado para el próximo enfrentamiento contra Corea del Sur, un partido que será crucial para definir la posición del equipo en el grupo. A pesar de este contratiempo, el balance general es positivo, pues México suma sus primeros tres puntos con un juego sólido, ofensivo y una mentalidad ganadora





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