México inicia proceso de reducción progresiva a 40 horas semanales

El gobierno mexicano comenzará a reducir gradualmente la jornada laboral a 40 horas semanales, con transición escalonada y sin pérdida de salarios. La medida beneficia a 13 millones de trabajadores.

La reforma constitucional que cambios la jornada laboral en México ha sido aprobada y comenzará su efecto a partir de 2027 con una transición gradual hasta 2030.

Reducción de la jornada laboral en México

La medida, que reduce oficialmente la hora de trabajo semanal de los 48 a los 40, busca ampliar el tiempo de descanso para las personas trabajadoras sin disminuir sus salarios, prestaciones ni otros derechos laborales. Durante el año 2026, las empresas y unidades económicas contarán con un periodo de transición para reorganizar sus jornadas antes de que surta efecto la nueva hora mínima.

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Este proceso será ejecutado en cuatro etapas, cada una que entrará en vigor el día 1 de enero del año correspondiente, con una reducción de dos horas de trabajo semanal cada año. En 2027 la jornada máxima será de 46 horas diarias, en 2028 de 44, en 2029 de 42 y en 2030 se establecerá el límite definitivo de 40 horas semanales.

A partir de ese último año, todos los centros de trabajo deberán garantizar que no superen las 40 horas ordinarias. No se verá afectado el salario, las prestaciones ni otros derechos laborales por esta reforma. Esta medida contempla un beneficio estimado para más de 13 millones de personas trabajadoras, quienes podrán disponer de mayor tiempo para el descanso, la familia y el bienestar personal.

Aprobación legislativa y publicación del decreto

El proyecto de reforma se aprobó por el Senado el 11 de febrero de 2026 y por la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2026. Finalmente, el decreto se publicó el 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación. El propósito de la reforma es aclarar y normar la jornada laboral en México para que los trabajadores puedan vivir mejor sin perder sus salarios o prestaciones.

La reforma constitucional modifica el artículo 123 de la Constitución, estableciendo una jornada máxima de 40 horas semanales, en línea con los estándares de otros países. La medida es levemente agresiva en cuanto a la hora de trabajo mínima -desde los 48 a los 40- pero el Gobierno garantiza que los ingresos y las prestaciones permanecerán intactos, lo que permitirá a las empresas aplicar la medida sin un impacto negativo en la rentabilidad.

Responsabilidades de empresarios y trabajadores

El presidente y el Gobierno de México han solicitado a los empresarios que adopten la medida a partir de 2027. Mientras el Gobierno firma y promueve la reforma por medio del decreto presidencial, los empresarios tienen la responsabilidad de planificar la transición. La Agencia Administración de Relaciones Laborales ha preparado una guía de buenas prácticas y ha publicado un informe que explica los pasos a seguir para garantizar el pleno cumplimiento.

En cuanto a los trabajadores, la reforma les brindará una mayor carga de trabajo y les permitirá disfrutar de un mayor tiempo de descanso. En suma, la reforma constituye la primera gran medida del sistema laboral mexicano en más de dos décadas, y se espera que tenga un impacto positivo sobre la economía, el bienestar y la productividad del país.