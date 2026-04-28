México: Investigación Ampliada Contra los Farías, Violencia Tras Detención y Beneficios del T-MEC

La FGR agrega narcotráfico al caso de los hermanos Farías, revelando una red ligada a aduanas y contrabando. Se difunde video de la detención de 'El Jardinero' en Nayarit, con incidentes violentos posteriores. Las importaciones mexicanas a EE.UU. disfrutan de aranceles bajos gracias al T-MEC. Un hombre es asesinado a balazos en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado la investigación sobre los hermanos Farías, agregando el delito de narcotráfico a la acusación inicial. Esta ampliación del caso revela una presunta red de operaciones ilícitas que se extiende hasta las aduanas y el contrabando, sugiriendo una estructura criminal compleja y bien organizada.

La FGR ha expuesto evidencia que vincula a los hermanos Farías con actividades de tráfico de drogas a gran escala, utilizando presuntamente las aduanas como puntos clave para la introducción de sustancias ilícitas al país y su posterior distribución. La investigación se centra en identificar a los cómplices y colaboradores de los hermanos Farías, incluyendo funcionarios públicos que pudieran estar involucrados en actos de corrupción y facilitación del contrabando.

Se están rastreando movimientos financieros y propiedades para desmantelar la red criminal y asegurar la confiscación de bienes obtenidos de manera ilícita. La gravedad de los cargos y la complejidad de la red sugieren que este caso podría tener implicaciones significativas en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México. Paralelamente, se ha difundido un video que muestra el momento de la detención de 'El Jardinero' en el estado de Nayarit.

Las imágenes capturan al presunto delincuente saliendo de un conducto de desagüe, evidenciando las tácticas de evasión utilizadas por miembros de organizaciones criminales para evitar la captura. La detención de 'El Jardinero' ha generado una ola de violencia en la región, con reportes de seis vehículos y seis establecimientos comerciales incendiados.

Sin embargo, el Gabinete de Seguridad ha descartado la existencia de bloqueos carreteros, asegurando que la situación está bajo control y que se están reforzando las medidas de seguridad para prevenir nuevos actos de violencia. Las autoridades están investigando los motivos de los incendios y buscando a los responsables, quienes presuntamente son aliados de 'El Jardinero'.

La detención de este individuo representa un golpe importante para la organización criminal a la que pertenece, pero también ha desencadenado una respuesta violenta por parte de sus cómplices. Se espera que en los próximos días se intensifiquen las operaciones de seguridad en Nayarit para garantizar la paz y el orden público.

En el ámbito económico, las importaciones de México a Estados Unidos están pagando un arancel del 3.7% gracias a la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta tasa es la más baja que México ha registrado en este tipo de transacciones comerciales, superada únicamente por Canadá y Taiwán. El T-MEC ha facilitado el flujo de mercancías entre los tres países miembros, reduciendo las barreras comerciales y promoviendo el crecimiento económico.

La disminución de los aranceles ha beneficiado a las empresas mexicanas que exportan productos a Estados Unidos, permitiéndoles ser más competitivas en el mercado internacional. Se espera que el T-MEC continúe impulsando el comercio entre México y Estados Unidos en los próximos años, generando empleos y fortaleciendo la economía de ambos países.

Sin embargo, es importante señalar que el T-MEC también ha generado controversias en algunos sectores, especialmente en lo que respecta a las reglas de origen y la protección de los derechos laborales. A pesar de estas críticas, el T-MEC sigue siendo un acuerdo comercial clave para México y Estados Unidos.

En un incidente separado, un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida a causa de disparos frente a un establecimiento en la colonia Residencial Acueducto de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. El ataque ocurrió en el cruce de Avenida Acueducto de Guadalupe y calle Las Dunas, frente al negocio Mahalo Acueducto.

La víctima viajaba a bordo de una camioneta tipo van de color blanco cuando fue interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. Los agresores abrieron fuego contra la unidad en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Las autoridades investigan los motivos del ataque y buscan a los responsables.

Este incidente se suma a la creciente ola de violencia que azota la Ciudad de México, generando preocupación entre los residentes y exigiendo una mayor presencia policial y medidas de seguridad efectivas. La policía está revisando cámaras de seguridad y entrevistando a testigos para obtener más información sobre los agresores y el posible móvil del crimen.

La víctima no ha sido identificada oficialmente, pero se presume que podría estar relacionada con actividades ilícitas, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades





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