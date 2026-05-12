(México) La difusión del crimen organizado y el acuerdo entre criminales y gobernantes

La extensión del crimen organizado y la normalización del poder entre criminales y gobernantes son temas altamente preocupantes en México. El exgobernador Rubén Rocha Moya, es un ejemplo de la degradación de la institucionalidad y la falta de regulación en México.

Hay algo todavía más grave en México que la expansión del crimen organizado, y tiene que ver con la progresiva normalización de la convivencia entre el poder político y los cárteles.

El pacto entre criminales y gobernantes ya es algo que nadie puede siquiera cuestionar. Y el caso del exgobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, se ha convertido en el ejemplo más devastador de esa degradación institucional. Durante años, Morena construyó un discurso moral donde se presentaba como la gran regeneración ética de la vida pública. La ‘transformación’ prometía acabar con la corrupción, romper con las viejas complicidades y separar definitivamente al poder político del poder criminal.

Hoy, esa narrativa se derrumba frente a la realidad incómoda de que las acusaciones más graves de colusión criminal contra altos funcionarios mexicanos ya no apuntan únicamente a caciques locales o a políticos marginales, sino que alcanzan directamente al corazón del partido gobernante. Las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya no son menores ni anecdóticas.

Según la acusación presentada en Nueva York, el entonces gobernador habría recibido apoyo electoral de grupos delictivos a cambio de protección política e institucional. La investigación incluso involucra a otros funcionarios y figuras relevantes del aparato político sinaloense. El caso de Rocha Moya no parece aislado, sino que se inserta en una acumulación de señales, episodios y sospechas que desde hace años han erosionado la credibilidad del discurso oficial sobre seguridad.

Golpea la legitimidad completa de la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ que supuso no solamente la pasividad frente al crimen, sino la abierta connivencia con él. Hoy podemos afirmar que numerosos alcaldes y gobernadores morenistas han entregado el poder al crimen organizado, en detrimento de sus ciudadanos. En vastas áreas del país, el Estado no existe





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