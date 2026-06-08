México lanza campaña para revitalizar el turismo brasileño tras la crisis de visas

El gobierno mexicano impulsa una estrategia publicitaria y de alianzas comerciales dirigida a Brasil, buscando recuperar viajeros perdidos y fortalecer la amistad bilateral en el contexto del Mundial de fútbol.

El gobierno mexicano ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de promoción turística dirigida al sector viajero de Brasil, con el objetivo de revertir la fuerte disminución que sufrió el turismo brasileño hacia México tras la aplicación de la normativa de visas en 2022.

Esa medida, que obligó a los ciudadanos brasileños a tramitar su visa ante la autoridad consular mexicana en Brasil, provocó la caída de Brasil del ranking de los diez principales mercados emisores en 2023, situándose en la posición diez el año pasado. Con la nueva estrategia, liderada por la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Turismo, se pretende no solo recuperar esos viajeros, sino también fortalecer los lazos culturales, comerciales y de amistad entre ambas naciones.

La iniciativa incluye una serie de acciones coordinadas que van desde la difusión de mensajes publicitarios en dos gigantescos paneles instalados en la ciudad de São Paulo (con dimensiones de 17,4 × 1,8 m y 7,5 × 2,9 m) hasta la colocación de soportes digitales en las calles, similares a los utilizados por otros destinos internacionales. Estos espacios publicitarios buscarán posicionar a México como una opción atractiva en la mente de los potenciales turistas brasileños, resaltando la riqueza de sus destinos, la seguridad, la facilidad de desplazamiento y la cercanía cultural.

Además, la campaña está pensada para captar la atención de operadores de turismo emisivo, agencias de viajes, agencias de incentivos, organizadores de congresos profesionales y Destination Management Companies, con el fin de crear paquetes turísticos adaptados a los intereses y presupuestos de los viajeros brasileños. Según el Centro de Investigación y Competitividad Turística (CICOTUR) Anáhuac, los turistas brasileños poseen un poder adquisitivo relevante y toman sus decisiones de viaje influenciados principalmente por las recomendaciones de familiares y amigos, así como por la accesibilidad del destino.

Por ello, la Secretaría de Turismo ha subrayado que uno de los factores clave de la estrategia es aprovechar la coyuntura del Mundial de Fútbol, que genera un auge de interés en los viajes internacionales. La campaña destaca que, a diferencia de otros mercados, los brasileños valoran mucho la facilidad para obtener información y la presencia de contactos de confianza en el país de destino.

En este contexto, la promoción incluye la difusión de contenidos en redes sociales, la organización de eventos de networking entre empresas turísticas mexicanas y brasileñas, y la creación de paquetes promocionales que combinan turismo cultural, gastronómico y de aventura. Todo ello con la intención de que México vuelva a escalar posiciones dentro del ranking de destinos preferidos por los viajeros de Brasil, generando un impacto positivo tanto en la economía mexicana como en la relación bilateral entre ambos países





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