México lanza la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior para modernizar el sector logístico y aduanero

El gobierno mexicano implementa una plataforma digital unificada para agilizar los trámites de comercio exterior, integrando a la Secretaría de Economía, el SAT y la ANAM, con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia en los procesos aduaneros.

El panorama logístico y aduanero en México inicia una fase de modernización profunda con la reciente emisión del decreto que formaliza la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior .

Esta herramienta tecnológica surge como la respuesta oficial para consolidar un punto de acceso universal, diseñado específicamente para gestionar las gestiones administrativas de las dependencias clave en la materia. La plataforma no es solo un portal informativo, sino un nodo operativo que unifica los servicios de la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Bajo este esquema, la Agencia de Transformación Digital asume la responsabilidad de administrar el sitio, asegurando que el modelo de operación sea eficiente y se mantenga en un proceso de mejora continua. Es importante destacar que, aunque el punto de entrada es compartido, la autonomía de las instituciones permanece intacta: cada autoridad conservará la facultad de resolución sobre sus propios trámites. El objetivo central es que la plataforma acompañe la atención y resolución de los procesos, permitiendo una trazabilidad total.

Uno de los pilares de este decreto es la creación del Expediente Único de Comercio Exterior. Este mecanismo es fundamental para la interoperabilidad entre sistemas gubernamentales, ya que permite el intercambio fluido de información entre las autoridades competentes. Entre sus ventajas principales se encuentran la digitalización de procesos y la simplificación administrativa, alineada con los objetivos estratégicos del Plan México.

La implementación de esta herramienta se rige por los principios de simplificación administrativa estipulados en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Asimismo, el proyecto busca reducir la carga administrativa que históricamente ha frenado la agilidad comercial. Para los actores del sector que deseen comenzar a utilizar este recurso, la autoridad ha confirmado que la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior estará habilitada en el dominio oficial: https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html.

De acuerdo con el anuncio oficial emitido el 4 de mayo de 2026, la plataforma entrará en funcionamiento en un plazo máximo de 15 días. Con esta transición digital, México busca posicionarse como un referente en eficiencia aduanera, garantizando sistemas robustos que favorezcan el crecimiento económico nacional.

La Ventanilla Única no solo optimizará los tiempos de gestión, sino que también mejorará la transparencia y la seguridad en los procesos de comercio exterior, beneficiando tanto a las empresas como a los ciudadanos. Este avance tecnológico representa un paso significativo hacia la modernización de los servicios públicos y la facilitación del comercio internacional





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