México: Las madres dedican más del 50% del tiempo en tareas domésticas y cuidados

Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, las mujeres de edades comprendidas entre 15 y más dedican al menos 20.5 horas semanales a realizar quehaceres domésticos, mientras que en promedio, dedican 17.3 horas semanales a cuidar a las personas en su entorno. Además de estas responsabilidades, las madres invierten tiempo en otras actividades relacionadas con su bienestar y la familia.

Las actividades relacionadas con el hogar y los cuidados continúan concentrándoles gran parte del tiempo a las madres mexicanas; las mujeres de 15 años y más dedican en promedio 20.5 horas semanales a realizar quehaceres domésticos, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El segundo rubro que más tiempo consume es el cuidado no remunerado de niñas, niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, actividad a la que destinan 17.3 horas semanales en promedio. Los datos también muestran que las madres invierten tiempo en otras actividades relacionadas con el bienestar del hogar y la familia.

Por ejemplo, dedican 10.3 horas semanales a estudiar o tomar cursos de capacitación, mientras que tareas como realizar compras, trámites, llevar a integrantes de la familia a citas o dar mantenimiento a la vivienda también forman parte de su carga cotidiana. La sobrecarga de doméstico y de cuidados sin pago representa una de las principales barreras para la participación laboral y el desarrollo económico de las mujeres, debido a la llamada ‘doble jornada’, donde muchas combinan empleo remunerado con responsabilidades del hogar.

Los sistemas públicos de cuidados, ampliar el acceso a guarderías y son indispensables para una distribución justa de las tareas domésticas entre hombres y mujeres; así como para garantizar igualdad de oportunidades laborales. Además del impacto económico, la sobrecarga de cuidados también puede afectar el tiempo disponible para el descanso, la educación, el desarrollo profesional y la salud física y mental de las madres





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