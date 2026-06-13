México lidera grupo en torneo internacional; Pérez analiza su rendimiento en clasificación

Resumen de la jornada deportiva: la selección mexicana encabeza su grupo en el torneo tras la primera fecha, mientras que el piloto Sergio Pérez comenta su desempeño en la clasificación y se destaca la pole position de George Russell.

En el primer día de competencia del torneo internacional, la selección mexicana se ubica en la cima de su grupo con tres puntos y una diferencia de goles de +2, seguida de cerca por Corea del Sur, que también acumula tres unidades pero con un +1.

Por su parte, la República Checa y Sudáfrica aún no han conseguido puntos tras sus primeros encuentros. El enfrentamiento entre Corea del Sur y Chequia finalizó con un marcador de 2-1 a favor de los surcoreanos, en un partido celebrado en el Estadio Guadalajara.

La agenda continua con el crucial México vs Corea, también en el Estadio Guadalajara, y más tarde el duelo entre Sudáfrica y Corea en el Estadio Monterrey, definiendo las aspiraciones de cada equipo en la fase de grupos. En otro ámbito, al margen de la justa futbolística, el piloto Pérez ofreció sus impresiones tras la sesión de clasificación, reconociendo que si bien hubo algunos contratiempos menores con el despliegue del auto, se muestra conforme con el rendimiento general y optimista de cara a la carrera.

Señaló que el circuito implica un alto desgaste de neumáticos debido a las velocidades sostenidas, por lo que el equipo trabajó intensamente para ajustar la estrategia. Con un tiempo de 1 minuto, 17 segundos y 545 milésimas, Pérez se ubicó a solo seis décimas del último clasificado para la Q2, Carlos Sainz. La pole position fue conquistada por George Russell, quien cronometró 1:14.649, superando a Charles Leclerc.

La formación de salida para la primera fila la completan Russell y Hamilton, mientras que Kimi Antonelli logró el tercer puesto. Este escenario promete una competencia ajustada donde los detalles técnicos y la gestión de recursos serán determinantes





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