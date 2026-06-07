México llega al Mundial 2026 con deber de transformar la fiesta en competencia

La Selección Mexicana afronta su tercer Mundial como anfitrión con una preparación llena de altibajos, cambios de técnico y títulos recientes, pero con la presión de rendir en casa.

La Selección Mexicana llega al Mundial 2026 con una carga especial: será anfitriona, jugará en casa y cargará con la obligación de transformar la fiesta en competencia.

Sin embargo, el camino posterior a Qatar 2022 no fue lineal ni tranquilo. El Tricolor pasó por tres entrenadores, eliminaciones dolorosas, críticas a la planeación y una reconstrucción que encontró algo de estabilidad bajo el mando de Javier Aguirre. Tras quedar eliminado en fase de grupos en Qatar 2022, México abrió un nuevo ciclo con Diego Cocca, pero su paso terminó pronto.

El técnico argentino fue despedido después del fracaso en la Liga de Naciones de Concacaf, lo que abrió la puerta a Jaime Lozano como interino. El Jimmy respondió con el título de la Copa Oro 2023, al vencer 1-0 a Panamá, y fue ratificado en el cargo, aunque su proyecto quedó golpeado por la eliminación en fase de grupos de la Copa América 2024.

En ese torneo, México venció 1-0 a Jamaica, perdió 1-0 ante Venezuela y empató 0-0 con Ecuador, resultados que dejaron al equipo fuera y evidenciaron sus problemas ante rivales sudamericanos. Esa caída aceleró un nuevo cambio de rumbo: en julio de 2024, Javier Aguirre regresó al banquillo nacional, acompañado por Rafael Márquez, para encabezar su tercera etapa como seleccionador mexicano. El balance reciente del Tri tiene contrastes marcados.

A nivel regional, México volvió a imponer condiciones en 2025: ganó por primera vez la Concacaf Nations League tras derrotar 2-1 a Panamá con doblete de Raúl Jiménez y meses después defendió la Copa Oro al vencer 2-1 a Estados Unidos en Houston, con goles de Jiménez y Edson Álvarez. Ese doblete de títulos devolvió confianza, aunque no borró las dudas. En amistosos, Aguirre probó jerarquías y variantes ante rivales de mayor exigencia.

En 2025, México empató con Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, pero también sufrió una dura goleada 0-4 ante Colombia y cayó 1-2 frente a Paraguay. Para 2026, el cierre mostró señales más firmes: triunfos ante Panamá, Bolivia e Islandia, además de empates frente a Portugal y Bélgica. Las polémicas también acompañaron el proceso mundialista.

La prelista de 55 jugadores de Aguirre dejó fuera a Hirving Chucky Lozano, en medio de cuestionamientos por falta de actividad y temas extradeportivos con San Diego FC. Rodrigo Huescas también quedó condicionado por una lesión de ligamento cruzado, mientras que otros nombres como Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Santiago Giménez, César Huerta, Luis Chávez y Julián Araujo llegaron a la recta final con distintos temas físicos. Aun así, la columna vertebral parece definida.

Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Santiago Giménez se mantienen como referentes de una base que combina experiencia internacional y peso en la Selección. Junto a ellos aparecen perfiles nuevos o reactivados como Gilberto Mora, Alex Padilla, Álvaro Fidalgo, Marcel Ruiz, Armando Hormiga González y Brian Gutiérrez, jugadores que entraron en la pelea final por un lugar en la convocatoria de 26 futbolistas.

México llega al Mundial 2026 con más certezas que hace un año, pero también con una exigencia enorme. El torneo en casa no puede quedarse solo en nostalgia, estadios llenos y ambiente de fiesta. Para el Tricolor, la Copa del Mundo será una prueba de autoridad: competir, responder ante su gente y demostrar que este proceso, lleno de curvas, puede terminar como punto de quiebre para una generación obligada a dejar huella.

Javier Aguirre dirigirá a México en una Copa del Mundo por tercera ocasión, después de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Guillermo Ochoa apunta a disputar su sexto Mundial, una cifra reservada para muy pocos futbolistas en la historia. México ganó en 2025, por primera vez en el mismo año, la Concacaf Nations League y la Copa Oro. En números, dos títulos oficiales ganó México en 2025: Nations League y Copa Oro.

Tres técnicos dirigieron el proceso posterior a Qatar 2022: Diego Cocca, Jaime Lozano y Javier Aguirre. Diez Copas Oro suma México tras vencer 2-1 a Estados Unidos en la final de 2025. Veintiséis futbolistas formarán la convocatoria final de México para la Copa del Mundo 2026. Cincuenta y cinco jugadores integraron la prelista mundialista de Javier Aguirre





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