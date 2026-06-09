México mantiene aranceles a fregaderos de acero inoxidable chinos por cinco años más

La Secretaría de Economía confirmó la extensión de cuotas compensatorias entre 4.14 y 5.40 dólares por kilogramo neto a las importaciones de fregaderos de acero inoxidable from China, para contrarrestar el dumping y proteger la industria nacional, que temía una caída del 26% en ventas y pérdida de empleos.

La Secretaría de Economía de México anunció la decisión definitiva de mantener las cuotas compensatorias , conocidas como aranceles, sobre las importaciones de fregaderos de acero inoxidable originarios de China .

Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objetivo contrarrestar los efectos de prácticas comerciales consideradas desleales y preservar un entorno de competencia equitativa para los productores nacionales. China posee una capacidad de producción y exportación considerable en este sector, lo que históricamente ha permitido el ingreso de mercancías a precios que podrían ser inferiores a su valor normal de mercado, una práctica conocida como dumping.

De acuerdo con el análisis de la dependencia, la eliminación de estas cuotas compensatorias habría facilitado la entrada masiva de productos chinos, lo que representaría una amenaza grave para la industria mexicana. El estudio de la Secretaría de Economía proyectó que, sin la protección arancelaria, la industria nacional de fregaderos de acero inoxidable sufriría una contracción significativa.

Se estimó una reducción del 26% en las ventas internas de los fabricantes locales, una disminución del 18% en los niveles de empleo y en la masa salarial, y un aumento considerable en las pérdidas financieras de las empresas. Los representantes del sector, que concentran el 100% de la producción nacional de este tipo de productos, advirtieron que un escenario así pondría en peligro la viabilidad y continuidad de sus operaciones, con el potencial cierre de plantas y la pérdida de puestos de trabajo en la cadena productiva.

Frente a este panorama, la autoridad determinó prorrogar las medidas de cuotas compensatorias por un periodo adicional de cinco años, con vigencia a partir del 9 de mayo de 2025. De esta manera, las importaciones de fregaderos de acero inoxidable procedentes de China continuarán sujetas al pago de un arancel que oscila entre 4.14 y 5.40 dólares por kilogramo neto.

Con esta resolución, se cierra el procedimiento de revisión que analizaba la pertinencia de extender las medidas, y se ratifica la postura del gobierno mexicano en defensa del tejido industrial nacional. La medida busca garantizar condiciones de competencia leal en el mercado doméstico, proteger la producción local y salvaguardar los empleos que dependen de esta rama manufacturera, en un contexto de alta competitividad global y prácticas de comercio que requieren vigilancia





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