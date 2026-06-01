México mantiene calificación de grado de inversión con apoyo de agencias japonesas a pesar de desafíos económicos

Agencias calificadoras japonesas JCR y R&I ratifican alta nota para México, destacando deuda en moneda nacional y sólidas reservas. A pesar de crecimiento económico moderado y presiones externas, el país conserva acceso a mercados internacionales.

México mantiene su calificación dentro del grado de inversión gracias a la fortaleza de sus finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, pese a un entorno global más retador.

Las agencias calificadoras japonesas JCR y R&I han ratificado la nota soberana del país en niveles elevados, destacando la solidez del sector exportador, el compromiso con la consolidación fiscal y la gestión prudente de la deuda. A diferencia de las principales agencias globales como Moody's, Fitch y S&P, que ubican a México en el último escalón del grado de inversión o con perspectiva negativa, estas firmas asiáticas le otorgan una calificación significativamente superior.

La deuda gubernamental, mayoritariamente emitida en moneda nacional y a tasa fija, es considerada un amortiguador clave contra la volatilidad externa, reduciendo la exposición a choques cambiarios y financieros. Las reservas internacionales, que superan los 256,000 millones de dólares, y la Línea de Crédito Flexible con el FMI por 24,000 millones de dólares, refuerzan la capacidad del país para enfrentar episodios de turbulencia.

Sin embargo, las agencias advierten sobre riesgos como el modesto crecimiento económico, la posible presión de la política comercial estadounidense y el debilitamiento del consumo privado y la inversión. La importancia de mantener al menos dos calificaciones en grado de inversión radica en que es un requisito para acceder a los mercados internacionales y obtener financiamiento en condiciones competitivas, lo que impacta directamente en el costo del fondeo para el gobierno y la economía en general





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