México necesita ganarle a Sudáfrica para clasificarse a la justa mundialista

La combinación de resultados en la fecha 2 del grupo integrado por México, República Checa y Sudáfrica es clave para que el seleccionado mexicano se clasifique a la justa mundialista sin arriesgar su futuro en la última fecha.

La combinación de resultados en la fecha 2 del grupo integrado por México , República Checa y Sudáfrica es clave para que el seleccionado mexicano se clasifique a la justa mundialista sin arriesgar su futuro en la última fecha.

Para lograr esto, México necesita ganarle a Sudáfrica este jueves en el Estadio Guadalajara, mientras que la República Checa debe imponerse al cuadro de Sudáfrica en el otro duelo del sector. Si esto sucede, los checos y los mexicanos se colocarían en las dos primeras posiciones con una ventaja numérica insuperable, lo que dejaría a los Tigres de Asia y a los Bafana Bafana matemáticamente eliminados del certamen veraniego.

Con la tranquilidad de estar clasificados, el estratega mexicano tendría la opción de darle rodaje a los jugadores que aún no sumaron minutos en la justa mundialista. Además, esta victoria contundente permitiría a México resolver su permanencia en la justa mundialista sin la necesidad de arriesgar su futuro en la última fecha.

Por lo tanto, la combinación de resultados requerida es fundamental para que el seleccionado mexicano se clasifique a la justa mundialista y tenga la oportunidad de darle rodaje a los jugadores que aún no han participado en la justa. En este sentido, la victoria de México sobre Sudáfrica este jueves es crucial para que el combinado azteca se clasifique a la justa mundialista y tenga la tranquilidad de estar avanzando en la competencia.

De igual forma, la victoria de la República Checa sobre Sudáfrica es igualmente importante para que los checos se coloquen en una posición de ventaja en el grupo. En resumen, la combinación de resultados en la fecha 2 del grupo es fundamental para que el seleccionado mexicano se clasifique a la justa mundialista y tenga la oportunidad de darle rodaje a los jugadores que aún no han participado en la justa





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