El gobierno federal avanza en la negociación de un acuerdo parcial con India, centrado en comercio e inversión, con énfasis en proteger sectores sensibles y transferir tecnología, especialmente en farmacéutica y manufacturas de alto valor.

El gobierno federal mexicano ha iniciado el proceso de negociación de un acuerdo de comercio e inversión con la India, considerada la sexta economía mundial.

A través de un memorándum de entendimiento y los términos de referencia, la Secretaría de Economía y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, establecieron las bases para una alianza que busca equilibrar los flujos comerciales y atraer Inversión Extranjera Directa de calidad, con un fuerte enfoque en la transferencia de tecnología. El objetivo es generar alianzas productivas, sobre todo en la industria farmacéutica y manufacturas de alto valor, garantizando al mismo tiempo una protección selectiva de los sectores más sensibles y competitivos del aparato productivo nacional.

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Déficit comercial y potencial de inversión entre México e India

Hasta la fecha, México presenta una balanza comercial inestable con la India. Las exportaciones mexicanas ascienden a tan solo 2 mil millones de dólares, en gran parte concentrados en equipos de telecomunicaciones, oro, sustancias químicas y componentes electrónicos. Al mismo tiempo, el total de inversión india en territorio mexicano supera los 35 millones de dólares, cifra que indica un potencial de crecimiento que aún no se ha materializado.

La propuesta del gobierno busca convertir estas cifras en alianzas estratégicas, con la meta de que la tecnología y el conocimiento se compartan entre empresas de ambos países, sin abrir el mercado mexicano a una competencia desleal. En este escenario, los sectores prioritarios para México serían la industria farmacéutica, el plástico y el hule, la fabricación de equipos de transporte, los servicios científicos en salud, la industria química, la maquinaria y el equipo.

La India, por su parte, puede aportar materias primas y tecnología avanzada, mientras que México contribuiría con mano de obra especializada, infraestructura productiva y acceso al mercado norteamericano a través de reglas de origen y contenido mexicano. La fase de negociación se plantea como un acuerdo de libre comercio parcial o sectorial, más que un Tratado de Libre Comercio amplio, como el de Estados Unidos.

Estrategia para proteger la industria farmacéutica nacional

El gobierno busca establecer acuerdos complementarios que se centren en un pilar por pilar: comercio e inversión, con el fin de no poner en riesgo la industria farmacéutica nacional. Este sector, históricamente dominante en la producción de APIs, ha sufrido una marcada pérdida de participación en la cadena de suministro global por decisiones gubernamentales previas y la excesiva dependencia de importaciones, en especial de India y China.

Al asegurar la transferencia de tecnología y know‑how, México pretende recuperar terreno en la fabricación de APIs y disminuir la dependencia de insumos críticos. Paralelamente a estos esfuerzos, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, ha estado articulando medidas de apoyo a la industria del tequila.

Medidas de apoyo para la protección del agave y tequila

En una reunión con directivos de la industria tequilera y autoridades estatales en Zapopan, Jalisco, se acordó proteger las plantaciones de agave, reforzar la sanidad vegetal y estimular incentivos fiscales que promuevan el consumo de la planta y estabilicen la economía de los pequeños agricultores. La iniciativa se plantea como un complemento al programa nacional de apoyo a la cadena productiva del tequila, cuyo objetivo será hacer frente a las fluctuaciones del mercado y preservar la sostenibilidad del sector.

En resumen, el peso de los acordes propuestos no solo se centra en la diversificación comercial y la fortificación de la inversión extranjera, sino también en establecer un marco de colaboración que proteja la industria doméstica y garantice la transferencia de tecnologías críticas. El gobierno mexicano continuará trabajando con socios industriales, empresarios y autoridades locales para asegurar que los beneficios de este nuevo acuerdo se reflejen en un crecimiento sostenible, la creación de empleos y la redistribución de mercados de manera equilibrada entre ambas naciones.