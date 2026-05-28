México, único país con tres torneos internacionales de la FIFA: historia, legado y memorias del Azteca

México se consolida como la única nación que ha albergado tres torneos FIFA, destacando los mundiales de 1970 y 1986, el papel del Estadio Azteca y el contexto político‑social que rodeó cada edición

México se ha convertido en la única nación que ha albergado tres torneos internacionales organizados por la FIFA , un hecho histórico que resalta la relevancia del país en el panorama futbolístico mundial.

Los dos mundiales que se jugaron en territorio mexicano fueron los de 1970 y 1986, ediciones en las que los equipos latinoamericanos se alzaron con la gloria: Brasil triunfó en el torneo de 1970 y Argentina lo hizo en 1986, consolidando la figura de leyendas como Pelé y Diego Maradona, cuyas imágenes siguen impregnando la memoria colectiva. En ambos certámenes el escenario principal fue el Estadio Azteca, capaz de acoger a más de 100 mil espectadores, y que se consolidó como uno de los recintos más emblemáticos del deporte a nivel global.

La selección del 1970 como sede se dio en medio de una serie de controversias políticas y deportivas. Tras la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra, la normativa de la FIFA obligaba a que la siguiente edición se realizara en el continente americano. México y Argentina presentaron sus candidaturas, pero la decisión se inclinó a favor del Estado anfitrión mexicano, que había sido recientemente el organizador de los Juegos Olímpicos de 1968.

La infraestructura de los estadios olímpicos, combinada con la pujante economía que vivía el país durante el llamado "milagro mexicano", sirvió como argumento determinante. Aquel periodo se caracterizó por un rápido desarrollo industrial y una política de fomento al mercado interno, lo que permitió que México fuera percibido como un escenario seguro y preparado para acoger un evento de tal magnitud.

Sin embargo, la celebración del Mundial de 1970 no estuvo exenta de tensiones. Solo dos años antes, el país había sido sacudido por la masacre de Tlatelolco, un episodio que dejó una profunda huella en la conciencia nacional. El torneo llegó como un respiro, ofreciendo a la población una razón para jubilar la incertidumbre y el miedo que persistían tras los acontecimientos de 1968.

En el plano deportivo, la selección mexicana alcanzó por primera vez los cuartos de final, tras vencer a Bélgica, y la victoria fue festejada frente al Ángel de la Independencia, símbolo de la identidad nacional. Comentadores como Mario Ortiz Murillo, en el documental "México 70", describieron esa alegría como una necesidad de liberación frente a un pasado reciente todavía doloroso. El Mundial de 1986, quince años después, reafirmó la posición de México como un espacio privilegiado para el fútbol.

A pesar de que la candidatura original de Colombia había sido descartada por la FIFA, México se mantuvo como la opción segura, sobre todo después del devastador sismo de 1985, que había golpeado duramente a la capital. El Estadio Azteca, que milagrosamente no sufrió daños estructurales, volvió a ser el corazón de la competición, albergando partidos memorables como el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra, donde Maradona anotó su famosa "Mano de Dios" y el espectacular gol del siglo.

La victoria de Argentina en esa edición quedó plasmada en la historia, consolidando aún más la leyenda del fútbol mexicano como anfitrión de momentos históricos. Hoy, la celebración de haber sido sede de tres torneos internacionales de la FIFA refuerza el sentido de orgullo y pertenencia de los mexicanos.

El estadio sigue siendo un símbolo de unidad, esperanza y resiliencia, testigo de la capacidad del país para sobreponerse a tragedias y crisis económicas, como la caída del precio del petróleo que marcó la década de los ochenta. Cada vez que el Azteca se llena, evocando sus más de 87 mil asientos y los ecos de victorias y derrotas, se recuerda que el deporte puede ser un motor de cohesión social, un espejo de la identidad nacional y una ventana abierta al mundo





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